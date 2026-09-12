Κρήτη: Χελωνάκια καρέττα - καρέττα σε δεξαμενή εστιατορίου (εικόνες)

Μια σωτήρια επέμβαση

της ομάδας του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ

στα Χανιά φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για προστασία της άγριας ζωής, μετά από ένα ανησυχητικό περιστατικό στον Πλατανιά, όπου νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας βρέθηκαν εγκλωβισμένοι

σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου.

Το συμβάν έληξε αισίως χάρη στην άμεση κινητοποίηση ευαισθητοποιημένων τουριστών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Όλοι νιώθουμε ενθουσιασμό όταν συναντάμε από κοντά ένα άγριο ζώο. Είναι μια βαθιά, ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, να την παρατηρήσουμε και να την κατανοήσουμε. Όμως, αυτή η επιθυμία πρέπει πάντα να συμβαδίζει με τον σεβασμό στους κανόνες της. Ένα πρόσφατο περιστατικό στον Πλατανιά Χανίων μάς θυμίζει πώς, μερικές φορές, η έλλειψη γνώσης μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα πλάσματα που τόσο θαυμάζουμε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ευαισθητοποιημένοι τουρίστες επικοινώνησαν με τον ΑΡΧΕΛΩΝ. Στο βίντεο που μας έστειλαν, φάνηκαν νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας να κολυμπούν εγκλωβισμένοι σε μια διακοσμητική δεξαμενή γλυκού νερού ενός εστιατορίου, παρέα με μια χελώνα του γλυκού νερού.

Μόλις ενημερωθήκαμε, η ομάδα πεδίου του Προγράμματος του ΑΡΧΕΛΩΝ στα Χανιά βρέθηκε αμέσως στο σημείο. Με μεγάλη προσοχή, βγάλαμε τα χελωνάκια από το ακατάλληλο περιβάλλον και, αφού βεβαιωθήκαμε ότι είναι καλά στην υγεία τους, τα βοηθήσαμε να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν: στην ανοιχτή θάλασσα.

Γιατί η ανθρώπινη παρέμβαση κάνει κακό; Η φύση έχει τα δικά της, σοφά σχέδια. Από τη στιγμή που τα χελωνάκια θα βγουν από τη φωλιά τους, πρέπει να κάνουν μόνα τους τη διαδρομή στην άμμο μέχρι το νερό. Είναι το πρώτο και πιο σημαντικό τους μάθημα, απαραίτητο για να δυναμώσουν και να βρουν τον δρόμο τους. Δεν τα πιάνουμε ποτέ, δεν τα βάζουμε σε κουβάδες ή δεξαμενές και δεν τα παίρνουμε μαζί μας.

Image

Ακόμη κι αν κάποιος νομίζει ότι παίρνοντάς τα «προστατεύει» ή θέλει απλώς να τα παρατηρήσει από κοντά, στην πραγματικότητα διακόπτει τη φυσική τους πορεία και απειλεί την επιβίωσή τους. Τα άγρια ζώα δεν είναι κατοικίδια ούτε εκθέματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, χάρη στους ανθρώπους που δεν έμειναν αδιάφοροι και ειδοποίησαν αμέσως την ομάδα μας.

Τι κάνουμε όταν συναντήσουμε χελωνάκια στην παραλία; Ο καλύτερος τρόπος να αγαπήσουμε τη φύση, είναι να την αφήσουμε στην ησυχία της:

•Κρατάμε απόσταση και απολαμβάνουμε το θέαμα από μακριά.

•Αφήνουμε τα χελωνάκια να περπατήσουν μόνα τους προς τη θάλασσα.

•Δεν τα αγγίζουμε, δεν τα σηκώνουμε και δεν τα ρίχνουμε εμείς στο νερό.

Αν δείτε κάποιο χελωνάκι να κινδυνεύει, να έχει χάσει τον προσανατολισμό του ή πιστεύετε ότι χρειάζεται βοήθεια, επικοινωνήστε αμέσως με το Δίκτυο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στο +30 6941 511 511 και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Το να γνωρίσουμε τον φυσικό μας κόσμο είναι υπέροχο. Το να μάθουμε όμως πώς να τον σεβόμαστε και να τον προστατεύουμε, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.

Η προστασία της άγριας ζωής ξεκινά από τη σωστή ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σε φανάρι προσέκρουσε η 19χρονη στο τροχαίο στη Χαλέπα

Ηράκλειο: 55χρονος παρέσυρε θανάσιμα την μητέρα του με το αγροτικό του

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 23χρονη μετά από τροχαίο - Η μηχανή της συγκρούστηκε με φορτηγό

Κρήτη: Λουκέτο σε 45 σχολικές μονάδες – Σε αναστολή 22 στο Ηράκλειο

Κρήτη: Έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό την ώρα που έτρωγε