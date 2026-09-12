Λιμάνι Πειραιά: Τον έπιασε το Λιμενικό πάνω στο πλοίο με 415 γραμμάρια κοκαΐνης

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Καίριο χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών, κατάφεραν τα στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έπειτα από στοχευμένο έλεγχο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα, που οδήγησε στη σύλληψη ενός 31χρονου και στην κατάσχεση περισσότερων από 415 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

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Ο 31χρονος εντοπίστηκε και ελέγχθηκε μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον λιμένα του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη σε μορφή «βράχου», συνολικού μικτού βάρους 415 γραμμαρίων, καθώς και δεύτερη συσκευασία με ακόμη 0,5 γραμμάριο κοκαΐνης. Κατασχέθηκε επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

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Η έρευνα δεν σταμάτησε στο λιμάνι. Στο πλαίσιο της προανάκρισης ακολούθησε νομότυπη έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην κατοικία του 31χρονου στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πολεμικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση, ενώ τα φυσίγγια θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

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