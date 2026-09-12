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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Λουκέτο σε 45 σχολικές μονάδες – Σε αναστολή 22 στο Ηράκλειο

σχολείο - λουκέτο
clock 12:52 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνολικά 45 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Πρόκειται για 21 Νηπιαγωγεία και 24 Δημοτικά Σχολεία στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Βασικά κριτήρια για την αναστολή αποτέλεσαν ο αριθμός των μαθητών, οι γεωγραφικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Πιο αναλυτικά:

Συνολικά 45 σχολικές μονάδες στην Κρήτη αναστέλλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για 21 Νηπιαγωγεία και 24 Δημοτικά Σχολεία.

Τη μεγαλύτερη αναλογία καταγράφει το Ηράκλειο, όπου σε αναστολή τίθενται 22 σχολικές μονάδες, συγκεκριμένα 10 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά. Οι υπόλοιπες 23 μονάδες κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις αποτέλεσε το μαθητικό δυναμικό, σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη:

Το υπ’ αρ. 11086/24.06.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου «Εισήγηση Αναστολής σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου για το διδακτικό έτος 2026-2027».

Το υπ’ αρ. 6543/13.07.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026-27».

Το υπ’ αρ. 9155/04.09.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027».

Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πηγή: www.especial.gr

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