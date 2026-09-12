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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινητική στιγμή στο μετρό του Συντάγματος: Νεαρός παίζει στο πιάνο το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη (βίντεο)

πιανο Μαζωνακης
clock 12:34 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια συγκινητική μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Μετρό του Συντάγματος, όταν ένας πιτσιρικάς κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.

Δείτε το βίντεο:

@kokovi0s

♬ Fingers on the Bone - Moss Milner

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