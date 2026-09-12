Συγκινητική στιγμή στο μετρό του Συντάγματος: Νεαρός παίζει στο πιάνο το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια συγκινητική μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Μετρό του Συντάγματος, όταν ένας πιτσιρικάς κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα ντοκουμέντα που «καίνε» το άλλοθι του γιατρού -Δεν ήταν σε εστιατόριο την ώρα της ανακοπής του Μαζωνάκη

Σοκ από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.: Φωτογράφιζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την πλασμαφαίρεση - Αναζητήσεις στην AI για ανάνηψη

Τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο: 10 παραβιάσεις από F-16 - Δύο εμπλοκές