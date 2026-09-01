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GOSSIP - LIFESTYLE

Καινούργιου: Χαλαρή βόλτα με την 5 μηνών κόρη της πριν την πρεμιέρα της

καινούργιου
clock 11:00 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Καινούργιου λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήγε μία βόλτα με τη μικρούλα, Ξένια.

Με την κόρη της στο μάρσιπο, μαμά και κόρη απόλαυσαν τη βόλτα τους, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη φωτογραφία, ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στον καθρέφτη, κρατώντας στην αγκαλιά της την πριγκίπισσά της.

κατ

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