Καινούργιου: Χαλαρή βόλτα με την 5 μηνών κόρη της πριν την πρεμιέρα της

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Η Κατερίνα Καινούργιου λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήγε μία βόλτα με τη μικρούλα, Ξένια.

Με την κόρη της στο μάρσιπο, μαμά και κόρη απόλαυσαν τη βόλτα τους, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη φωτογραφία, ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στον καθρέφτη, κρατώντας στην αγκαλιά της την πριγκίπισσά της.

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