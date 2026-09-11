Ερευνήτρια στις ΗΠΑ έδωσε το όνομα της Τέιλορ Σουίφτ σε τέσσερα νέα είδη εντόμων

Το όνομα της Αμερικανίδας σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έδωσαν επιστήμονες σε τέσσερα είδη εντόμων, που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος Swiftiephylus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside.







Εντός αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν τέσσερα είδη τα οποία βάπτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και των άλμπουμ της: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus και Swiftiephylus poetorum.







Τα ονόματα προκύπτουν από τη λατινική εκδοχή του Τέιλορ και τα άλμπουμ της ερμηνεύτριας «Lover», «Fearless» και «Poets», το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ «The Tortured Poets Department».

Τα έντομα ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Η υποψήφια διδάκτορας Σάρα Σρέντερ, η οποία είναι μεταξύ των συγγραφέων της επιστημονικής δημοσίευσης, ελπίζει ότι η ονομασία αυτή θα προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία των εντόμων, επισήμανε το πανεπιστήμιο.







Τα έντομα Τέιλορ Σουίφτ είναι φυτοφάγα.







«Ως φανατική θαυμάστρια της Σουίφτ (Swiftie) όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Τέιλορ με αυτόν τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», δήλωσε η Σρέντερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πανεπιστήμιο.







Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έδωσε στα έντομα το όνομα της Σουίφτ είναι η εμφάνισή τους, δήλωσε η επιστήμονας. Τα έντομα έχουν κοκκινοπορτοκαλί σχηματισμούς πάνω στο ανοιχτόχρωμο σώμα τους, που θυμίζουν τα άνθη του φυτού Allocasuarina.







«Η χαρακτηριστική εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ είναι τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη της. Αυτά τα έντομα είναι ανοιχτοκίτρινα, με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα», δήλωσε η Σρέντερ

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