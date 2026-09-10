Ο πρίγκιπας Χάρι τίναξε ξανά στον αέρα τη συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

Νέα σύννεφα φαίνεται να συγκεντρώνονται πάνω από τη σχέση του βασιλιά Κάρολου με τον πρίγκιπα Χάρι, παρά την επιστροφή του Δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ, επικαλούμενη πηγές της, ο βασιλιάς Κάρολος και ο μικρότερος γιος του, φέρεται να μην έχουν ακόμη μιλήσει, ενώ η πολυαναμενόμενη συμφιλίωση μοιάζει να παραμένει μακριά.

Η Σκόφιλντ υποστήριξε σε πρόσφατη εμφάνισή της στο GB News ότι ο βασιλιάς Κάρολος αιφνιδιάστηκε από την επιστροφή του Χάρι και εξακολουθεί να μην έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις του.

"Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να μην έχει μιλήσει με τον πατέρα του από την επιστροφή του στη Βρετανία", ανέφερε, προσθέτοντας πως ο Κάρολος φέρεται να είναι προβληματισμένος, καθώς ο γιος του δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει στη Βρετανία.

Το μήνυμα του Καρόλου για τον ρόλο του Χάρι και της Μέγκαν

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσημη θέση που διατυπώθηκε από το Παλάτι σχετικά με τον ρόλο του Χάρι και της Μέγκαν.

Με επιστολή που εκδόθηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά, διευκρινίστηκε ότι οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες και μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, χωρίς να προβλέπεται κάποια συμφωνία τύπου "half in, half out".

Η φιλανθρωπική τους δράση στη Βρετανία θα συνεχιστεί σε ιδιωτική βάση, ενώ το γραφείο τους θα λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η κίνηση αυτή φέρεται να προκάλεσε έκπληξη στην πλευρά του Χάρι, καθώς εκπρόσωπός του ανέφερε ότι η ομάδα του ενημερώθηκε λίγο πριν η επιστολή κοινοποιηθεί στα μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης

Γεωργιάδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική – Ξεκίνησε έλεγχος»

Παπακαλιάτης: Οι σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες από τη βάφτιση των ανιψιών του στην Κρήτη