ΔΕΘ: Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού και Νατσιός παρουσιάζουν τις πολιτικές τους προτάσεις και εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση

«Η Πλεύση είναι η λύση». Με αυτή τη φράση, την οποία επανέλαβε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να αποτυπώσει το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας την Πλεύση Ελευθερίας ως τη μοναδική εναλλακτική απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε σε 30 νομοσχέδια τα οποία έχει ετοιμάσει μαζί με το επιτελείο της και θα κατατεθούν στη Βουλή, επιτέθηκε στους Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη και απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα «κατέστρεψε τον τόπο».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δεν διαχωρίζει την πόλη από την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, «οι πολίτες αντιμετωπίζουν παντού τις ίδιες ελλείψεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι εγγυημένα από το κράτος».

Στο στόχαστρό της βρέθηκαν οι προβληματικές, όπως είπε, συγκοινωνίες, με αιχμή το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο χαρακτήρισε «σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη».

Υποστήριξε ότι μια τόσο μικρή γραμμή, χωρίς σύνδεση με το αεροδρόμιο και το λιμάνι, «κόστισε δεκατέσσερις φορές περισσότερο από την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων και χρειάστηκε έξι φορές περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί» και έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για ανεκπλήρωτη αποκέντρωση, για φτωχοποίηση των πολιτών και για ελλείψεις στην εκπαίδευση, μιλώντας χαρακτηριστικά για «σχολεία με υπόγειους χώρους όπου», όπως είπε, «στοιβάζονται παιδιά».

Ειδική αναφορά έκανε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε «προδοτική», υποστηρίζοντας ότι επιβλήθηκε υπό αμερικανικές πιέσεις και ότι υπονόμευσε δικαιώματα που αφορούν τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. «Εάν αύριο γινόμουν κυβέρνηση θα την καταργούσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, «το κόμμα της δεν δημιουργήθηκε για να γίνει συμπλήρωμα άλλων πολιτικών δυνάμεων», αλλά για να εκφράσει μια διαφορετική πορεία, στηριγμένη στη λογοδοσία, στη δικαιοσύνη και στη σύγκρουση με «κατεστημένες πρακτικές εξουσίας».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν απέναντι και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι η κυβέρνησή του έχει οδηγήσει τη χώρα σε κατάσταση βαθιάς απαξίωσης των θεσμών, ενώ έκανε λόγο για «διαχείριση που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και αφήνει πίσω κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η παιδεία και οι υποδομές».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπουλου εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο χωρίς να έχει αναλάβει ευθύνη για τις επιλογές της διακυβέρνησής του. «Η κοινωνία δεν χρειάζεται ανακύκλωση των ίδιων πολιτικών προσώπων, αλλά πραγματική αλλαγή πορείας», πρόσθεσε, σχολιάζοντας καυστικά τόσο τα αγγλικά του κ. Τσίπρα όσο και τα γαλλικά του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν ξέρουν να μιλούν τις συγκεκριμένες γλώσσες.

Το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Ως βασικό στοιχείο του προγράμματός της η κ. Κωνσταντοπουλου παρουσίασε την πρωτοβουλία για κατάθεση 30 νομοσχεδίων ξεκινώντας από τις 5 Οκτωβρίου. Τα νομοσχέδια αυτά, σύμφωνα με την ίδια, θα αφορούν την ενίσχυση της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων, την προστασία των πολιτών, τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και την αποκατάσταση θεσμικών στρεβλώσεων που, όπως υποστήριξε, παραμένουν άλυτες επί χρόνια.

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι η Πλεύση Ελευθερίας διεκδικεί να αποτελέσει δύναμη ανατροπής και όχι διαχείρισης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν, όπως είπε, μια διαφορετική πολιτική πρόταση απέναντι στα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» παρουσίασε σήμερα (Πέμπτη, 10/9/2026) στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τη δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής.

Κατά την ομιλία της, η Πρόεδρος του κινήματος υποστήριξε ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε έπειτα από εντατική πολύμηνη προετοιμασία από ομάδες ειδικών και επαγγελματιών της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με αναφορές στα Μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Τεμπών, τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Predator, καθώς και στη λειτουργία της ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο η Δικαιοσύνη

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Κινήματος καταλαμβάνει η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, το κίνημα προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, την αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, την κατάργηση ειδικών καθεστώτων ακαταδίωκτου και ειδικών προνομίων, την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Εθνική ασφάλεια και Άμυνα

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» προβλέπει νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας και «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης».

Ιδιαίτερη αναφορά κατά την παρουσίαση του προγράμματος έγινε στην ανάγκη επαναφοράς του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας–Κύπρου και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε επίσης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να αναστραφεί το κύμα παραιτήσεων (κατάργηση βαθμολογίου, μισθολογικά επιδόματα) και να μην μπει σε κίνδυνο η συντήρηση του υλικού, ούτε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρίες.

Ενώ, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε στην ανάγκη ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ισότιμο με τα ΑΕΙ.

Δημογραφικό και μεταναστευτικό

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το Δημογραφικό ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα». Το πρόγραμμα του Κινήματος περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους, στήριξη της μητρότητας και ειδικά κίνητρα εγκατάστασης σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Για το Μεταναστευτικό, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» προτείνει αυστηρό έλεγχο των συνόρων, διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα.

Πρωτογενής τομέας και παραγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων και την καλύτερη σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης.

Το πρόγραμμα του Κινήματος προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές και στις ελληνοποιήσεις προϊόντων, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους παραγωγούς, έργα διαχείρισης υδάτων και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνεται η αποσύνδεσή του από την ΑΑΔΕ και η υπαγωγή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιδοτήσεων.

Παιδεία

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θέτει την Παιδεία ως «πρώτιστη προτεραιότητα», με προγραμματικές θέσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές από την προσχολική ηλικία έως και την ανώτατη εκπαίδευση.

Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η δωρεάν στήριξη των γονέων από την εγκυμοσύνη έως την εφηβεία, η αναβάθμιση των Νηπιαγωγείων και των σχολικών υποδομών, καθώς και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Προβλέπεται επίσης η παρουσία μόνιμων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία σε ορίζοντα τετραετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Λύκειο και στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Η πρόταση προβλέπει ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι Πανελλαδικές θα αντιστοιχούν στο 40% της τελικής αξιολόγησης, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου στο 30%, η προσωπική προσπάθεια και οι δραστηριότητες του μαθητή στο 20% και κοινωνικά κριτήρια στο 10%.

Παράλληλα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων, με στόχο υψηλότερη ποιότητα, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση της έρευνας και διεθνή αναγνώριση. Ενώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι σέβεται το συνταγματικό πλαίσιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεσμεύεται για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μόνιμους διορισμούς, αντί της διαρκούς εξάρτησης από τον θεσμό των αναπληρωτών.

Ενέργεια και Οικονομία

Στον τομέα της ενέργειας, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προτείνει μικτό μοντέλο αγοράς, με περιορισμό της έκθεσης στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών, ενώ παράλληλα, τάσσεται κατά της πρόωρης απολιγνιτοποίησης και υπέρ της αξιοποίησης του λιγνίτη στο πλαίσιο ενός νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Στην Οικονομία, προτείνονται μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενικός ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα, χαμηλότερος ΦΠΑ στα φάρμακα, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα και στους servicers, με έμφαση στον έλεγχο των σχέσεων τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κοινωνική πολιτική και αναπηρία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην παιδική φροντίδα, την οικογένεια, την ισότητα και τη δημόσια λογοδοσία.

Για τα άτομα με αναπηρία προτείνονται, μεταξύ άλλων, καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, διατήρηση παροχών και μετά την ένταξη στην εργασία, καθολική πρόσβαση σε προσωπικό βοηθό και αναδιοργάνωση των ΚΕΠΑ.

«Κάθαρση και λογοδοσία»

Κλείνοντας την ομιλία της, η Πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία». Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Κινήματος είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού της διαφθοράς.

Μεταξύ των θεσμικών προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για τα πολιτικά πρόσωπα και η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα από την παρουσίαση του Προγράμματος του Κινήματος είναι η ανάγκη για «κάθαρση και λογοδοσία», με την κυρία Καρυστιανού να παρουσιάζει την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ως εναλλακτική πολιτική πρόταση, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, την οικονομία και το κράτος.

Νατσιός στη ΔΕΘ: Η «Νίκη» θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή – Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική εθνική επανεκκίνηση

«Θέλουμε Ελλάδα ισχυρή, υπερήφανη, δημιουργική και κυρίαρχη» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, σε συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει «πραγματική εθνική επανεκκίνηση».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη θλιβερότατη παρουσία της εδώ. Κουρασμένη, χωρίς σχέδιο και έμπνευση, χωρίς πολιτικό όραμα και κοινωνική στήριξη», είπε ο κ. Νατσιός.

Υπογράμμισε, δε, ότι οι περιστάσεις «απαιτούν μια πολιτική ηγεσία που να γνωρίζει τι θέλει για την Ελλάδα και να μπορεί να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού» και προσέθεσε: «Όχι πολιτικές υποτέλειας κατευνασμού και εξάρτησης. Όχι πολιτικές που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως διαρκή επαίτη και εκτελεστή ξένων σχεδιασμών».

Ο κ. Νατσιός έστρεψε τα πυρά του προς πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που υπηρέτησαν και υπέγραψαν μνημόνια.

«Όποια κυβέρνηση και πρωθυπουργοί και όχι μόνο πολιτικοί αρχηγοί ψήφισαν τα εγκληματικά μνημόνια που κατέστρεψαν την πατρίδα μας – από εκεί ξεκίνησαν όλα τα κακά και η οικονομική φρίκη και ο ξενιτεμός των νέων, χιλιάδες αυτοκτονίες που αποκρύπτονται και η διάλυση και όλα τα συμπαρομαρτούντα – δεν έχουν θέση στην πολιτική σκηνή της χώρας. Όσοι ψήφισαν εγκληματικά μνημόνια δεν έχουν καμία θέση. Ούτε επανακάμπτοντες της πολιτικής που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Τσίπρα, να βλέπουμε τον κ. Σαμαρά, ή τον κ. Βελόπουλο να μιλάνε για πατριωτισμό, όταν ψήφισαν εγκληματικό μνημόνιο» είπε ο κ. Νατσιός και συνέχισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Να μην το ξεχνάει ο ελληνικός λαός, μην δίνει πάλι ανοιχτή επιταγή και ψήφο σε ανθρώπους που υπονόμευσαν και κατέστρεψαν το μέλλον. Να διατηρήσει ο ελληνικός λαός τη μνήμη του ζωντανή, να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η ΝΙΚΗ δεν συγχρωτίζεται με αυτούς… Είμαστε το νέο, είμαστε το καινούργιο, είμαστε το πατριωτικό».

Είπε ακόμη ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις, «εξακολουθούν και αποβιβάζονται στη χώρα παράνομοι μετανάστες» και μίλησε για την ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και να ισχυροποιηθεί η εθνική παιδεία στα σχολεία, σημειώνοντας ότι «η ΝΙΚΗ ανέδειξε την απροκάλυπτη επιβολή της WOKE ατζέντας στα παιδιά μας μέσω των σχολικών βιβλίων».

«Μία κυβέρνηση της ΝΙΚΗΣ θα ξαναέκανε τα σχολικά βιβλία να μοσχοβολούν Ελλάδα, Ορθοδοξία και παραδοσιακή οικογένεια» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «…δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Μακεδονία δεν είναι απλός γεωγραφικός προσδιορισμός», αλλά «αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και εθνικής μας ταυτότητας», κάτι που, «αμφισβήτησε με την προδοτική, ανθελληνική και αντεθνική Συμφωνία – Προδοσία των Πρεσπών ο επανακάμψας, δήθεν σωτήρας, Αλέξης Τσίπρας». Ο κ. Νατσιός κατηγόρησε και τον πρωθυπουργό ότι δεν την κατήγγειλε και δεν ζήτησε την ακύρωση της συμφωνίας.

Παρουσίασε ακόμη το σχέδιο της ΝΙΚΗΣ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στήριξη της ελληνικής οικογένειας και της περιφέρειας, αναφέρθηκε στην ακρίβεια που πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κατήγγειλε -μεταξύ άλλων- τη φορολογική αντιμετώπιση των πολυεθνικών και την κατάσταση του ΕΣΥ καθώς και τις ενέργειες της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, στο σιδηροδρομικό δίκτυο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται λες και είναι εν αναμονή πρωθυπουργός», σημείωσε, ασκώντας κριτική στο «επιτελικό κράτος» για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα υπογράμμισε ότι παρά την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale, φρεγάτες, F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τουρκικές παραβιάσεις και μια συνεχώς διευρυνόμενη ατζέντα διεκδικήσεων. «Δεν μπορούμε να έχουμε στρατό λεόντων με πολιτική ηγεσία ελάφων», υπογράμμισε.

«Ελεύθεροι πολίτες, σταθερές αξίες, κυρίαρχη Ελλάδα, είναι ο δρόμος της ΝΙΚΗΣ. Η ΝΙΚΗ είναι από τον λαό, με τον λαό, για τον λαό», συνέχισε ο κ. Νατσιός και απέρριψε «ταμπέλες» που, όπως είπε, επιχειρούν να απαξιώσουν χώρους «διά της γραφικότητας». «Όσο ακροδεξιός είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Παύλος Μελάς και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, άλλο τόσο είμαι και εγώ και το κόμμα της ΝΙΚΗΣ», είπε και συμπλήρωσε: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: αυτάρκεια παντού στη γαλανόλευκη πατρίδα μας».

Πρότεινε, ακόμη, συνταξιοδότηση στα 62 χρόνια και άμεσα μέτρα, «απολύτως εφικτά» δημοσιονομικώς, ύψους 6,7 δισ., για «να πάρει ανάσα» η κοινωνία: 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους, 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους, ενίσχυση οικογένειας με επίδομα γέννησης παιδιού 6.000 ευρώ και μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και από 200 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, μείωση κατά 50% του ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Όπως είπε, αυτά μπορούν να προέλθουν από τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού. «Είχαμε 12,1 δισ. υπερπλεονάσματα το 2025. Αυτά πρέπει να επιστρέψουν στο λαό και όχι στην τσέπη των δανειστών», σχολίασε.

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