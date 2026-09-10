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ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο στην «πρεμιέρα» της άσκησης «Medusa» στην Κρήτη

μαχητικά αεροσκάφη
clock 19:34 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ώρα που η Κρήτη φιλοξενεί τη διεθνή άσκηση «MEDUSA 15-2026» με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η Τουρκία έστειλε στο Αιγαίο drones και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, προχωρώντας σε σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, τέσσερα τουρκικά drones και ένα αεροσκάφος ATR-72 πραγματοποίησαν 8 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 9 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από τις παραβιάσεις, οι 7 έγιναν από το ATR-72 και οι 2 από τα UAV, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Αναχαίτιση κατά πάγια πρακτική

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

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