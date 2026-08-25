Αιγαίο: Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων τον Αύγουστο

Η σταδιακή κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας πάνω από το Αιγαίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Από τις αρχές του έτους καταγράφονται εκατοντάδες παραβιάσεις, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ.

Η επιστροφή των οπλισμένων τουρκικών μαχητικών και οι επικίνδυνες αερομαχίες πιστοποιούν πως η Άγκυρα δοκιμάζει ξανά τα αντανακλαστικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα στοιχεία που δημοσιεύει το ΓΕΕΘΑ αποτυπώνουν με τον πιο σαφή και αμείλικτο τρόπο την τακτική της συστηματικής αμφισβήτησης που ακολουθεί εκ νέου η τουρκική πλευρά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 24 Αυγούστου 2026, ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας δέχτηκε συνολικά 471 παραβιάσεις από τουρκικά εναέρια μέσα. Η πλειοψηφία των παραβιάσεων έχει πραγματοποιηθεί με τα νέου τύπου drones Akinci, ενώ χρησιμοποιεί συχνά κατασκοπευτικά αεροσκάφη ATR-72, CN-235 και όλο και πιο συχνά οπλισμένα μαχητικά F-16. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποδεικνύει ότι το λεγόμενο «θετικό κλίμα» και η φαινομενική νηνεμία των προηγούμενων μηνών ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρησιακές τους πιέσεις.

Η τακτική των τουρκικών επιτελείων δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Μεθοδικά, με αυξανόμενη ένταση και με τη χρήση διαφόρων τύπων αεροσκαφών, η τουρκική αεροπορία επιχειρεί να γκριζάρει ολόκληρες περιοχές του Αιγαίου, αμφισβητώντας στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Η επιστροφή στις καθημερινές εισβολές στο FIR Αθηνών πιστοποιεί πως το αφήγημα περί «ήρεμων νερών» καταρρέει κάτω από το βάρος των επιχειρησιακών δεδομένων που καταγράφουν καθημερινά τα ελληνικά ραντάρ.

Ο εφιαλτικός Αύγουστος

Η στατιστική εικόνα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική όταν εστιάσει κανείς στον τελευταίο μήνα. Από τις 471 συνολικές παραβιάσεις του έτους, οι 175 σημειώθηκαν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των πρώτων 24ων ημερών του Αυγούστου. Ο αριθμός αυτός συνιστά ένα εξαιρετικά αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η επιλογή της Άγκυρας να εντείνει τις προκλήσεις στην καρδιά της θερινής περιόδου φανερώνει μια συνειδητή απόφαση μεταβολής της τακτικής της. Ενώ παραδοσιακά οι θερινοί μήνες χαρακτηρίζονταν από μια σχετική αποκλιμάκωση στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο φετινός Αύγουστος μετατράπηκε σε πεδίο διαρκούς αεροπορικής αντιπαράθεσης. Η Τουρκία επέλεξε να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, μετατρέποντας τις καθημερινές περιπολίες σε επικίνδυνες αποστολές επίδειξης ισχύος, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Οπλισμένα F-16

Πίσω από τους αριθμούς των παραβιάσεων κρύβεται μια ακόμα πιο επικίνδυνη παράμετρος που ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη. Από την αρχή του έτους, συνολικά 17 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 έκαναν την εμφάνισή τους στον ελληνικό εναέριο χώρο φέροντας πλήρη φόρτο μάχης. Η παρουσία οπλισμένων αεροσκαφών δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αμφισβήτηση, αλλά μια ευθεία και άμεση απειλή, καθώς αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες ενός θερμού επεισοδίου.

Τα τουρκικά μαχητικά εισέρχονται στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης, αγνοώντας τους διεθνείς κανόνες αεροπλοΐας και προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής αεράμυνας.

Η τακτική αυτή δείχνει την πρόθεση της Άγκυρας να συντηρεί μια διαρκή κατάσταση αεροπορικής τριβής, εξαναγκάζοντας την Πολεμική Αεροπορία σε συνεχή ετοιμότητα και δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά των Ελλήνων επιτελών.

Η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας σε αυτή την προκλητική συμπεριφορά είναι ακαριαία, αποφασιστική και απόλυτα επαγγελματική. Κάθε φορά που τουρκικά ίχνη εμφανίζονται στα ραντάρ, τα ελληνικά μαχητικά απογειώνονται από τις μοίρες αναχαίτισης για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν τους εισβολείς, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών αναχαίτισης από την αρχή του χρόνου, οι Έλληνες χειριστές ήρθαν αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των Τούρκων πιλότων, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 9 άγριες εμπλοκές.

Πρόκειται για αερομαχίες όπου τα αεροσκάφη φτάνουν στα όρια των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων. Οι Έλληνες «ίκαροι», επιδεικνύοντας ανώτερη εκπαίδευση και ψυχραιμία, επικράτησαν σε όλες τις περιπτώσεις, αναγκάζοντας τα τουρκικά αεροσκάφη να αποχωρήσουν. Όμως, όπως εξηγούν αεροπόροι στο enikos.gr, η πτήση σε υπερηχητικές ταχύτητες, οι επικίνδυνοι ελιγμοί και οι αερομαχίες με «κλείδωμα» στα σκοπευτικά των τουρκικών F-16 από τα «γαλάζια φτερά» φέρνουν μηχανές και ανθρώπους στα άκρα και αρκεί ένα λάθος, μία αστοχία για να προκαλέσει ατύχημα και αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε κρίση.

Τα μηνύματα για το μέλλον

Η ένταση των αερομαχιών ήταν ιδιαίτερα αισθητή κατά τον μήνα Αύγουστο. Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, εμφανίστηκαν 4 οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία προκάλεσαν 2 επικίνδυνες εμπλοκές με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής. Η πυκνότητα των συμβάντων αυτών μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης που διαμορφώνεται πάνω από το Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί με απόλυτη ετοιμότητα κάθε κίνηση της τουρκικής αεροπορίας. Τα ελληνικά φτερά παραμένουν η αδιαπέραστη ασπίδα της χώρας, έτοιμα να απαντήσουν σε κάθε πρόκληση. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση των παραβιάσεων και η συχνότητα των εμπλοκών πιστοποιούν πως η Τουρκία επιλέγει εκ νέου την οδό της έντασης, βάζοντας φωτιά στους αιθέρες του Αιγαίου και δημιουργώντας ένα σκηνικό διαρκούς αεροπορικής έντασης, με διπλωματικές προεκτάσεις.

πηγή: enikos.gr - Χρήστος Μαζανίτης

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