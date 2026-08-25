Στενά του Ορμούζ: Παρέμβαση Γκουτέρες για να ανοίξει ο δρόμος στα λιπάσματα

Πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της θαλάσσιας μεταφοράς λιπασμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ αναλαμβάνει ο ΟΗΕ, καθώς η παράλυση της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά περάσματα του πλανήτη προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.



Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παρουσίασε τη Δευτέρα πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και επαλήθευσης πλοίων, με πρώτο στόχο να διευκολυνθεί η μεταφορά λιπασμάτων και συναφών προϊόντων.

«Να μειωθούν οι άμεσοι κίνδυνοι»

«Ο σκοπός είναι απλός: να μειωθούν οι άμεσοι κίνδυνοι, να υποστηριχθεί μια πιο συντεταγμένη και προβλέψιμη μεταφορά και να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη διπλωματία και την αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη.

Οι σχετικές διεργασίες έχουν αρχίσει από τον Μάρτιο και, σύμφωνα με την πρόταση, στον μηχανισμό του ΟΗΕ θα προστεθεί σύστημα πρόληψης συμβάντων υπό τον συντονισμό του Ομάν.

Ο γενικός γραμματέας διευκρίνισε ότι ο μηχανισμός δεν θα έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ και δεν θα μεταβάλλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου.

«Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να τον θέσουμε σε λειτουργία», ανέφερε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι δεν έχουν αποδεχθεί την πρωτοβουλία όλες οι χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Ο ΟΗΕ, πρόσθεσε, επιδιώκει να λειτουργήσει ως «ουδέτερος» παράγοντας διευκόλυνσης.

Η παράλυση του Ορμούζ

Το Ιράν έκλεισε το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ ως αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του στις 28 Φεβρουαρίου, που αποτέλεσαν το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πριν από την ένοπλη σύρραξη, από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη έχει επίσης ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, σχέδιο που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, φθάνοντας μάλιστα να δηλώσει ότι μετά τον πόλεμο το πέρασμα θα γίνει «αμερικανικό έδαφος».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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