Βενεζουέλα - σεισμός: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Χιλιάδες σε καταυλισμούς

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Τουλάχιστον 6.509 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο προκαταρκτικό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η υπηρεσιακή κυβέρνηση της χώρας.

Ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δύο μήνες μετά την τραγωδία, καθώς εθελοντές διασώστες και συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν σορούς μέσα στα συντρίμμια, κυρίως στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια του Καράκας.

Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί στις 17 Αυγούστου, έκανε λόγο για 6.438 νεκρούς.

Δύο ισχυρές δονήσεις μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Η καταστροφή προκλήθηκε από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων στις 24 Ιουνίου στη βόρεια Βενεζουέλα.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το πλήγμα στη Λα Γουάιρα, όπου μεγάλος αριθμός κτιρίων υπέστη σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσε.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 190 κτίρια κατέρρευσαν, ενώ περίπου 25.240 ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα.

Οι αρχές πραγματοποιούν παράλληλα ελεγχόμενες κατεδαφίσεις κτιρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Χωρίς επίσημο αριθμό αγνοουμένων

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο μήνες από τους σεισμούς, οι επιχειρήσεις αναζήτησης δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Εθελοντές και συγγενείς θυμάτων συνεχίζουν να ερευνούν τα ερείπια στη Λα Γουάιρα, προσπαθώντας να εντοπίσουν ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων.

Χιλιάδες σεισμόπληκτοι σε προσωρινούς καταυλισμούς

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις σεισμόπληκτες περιοχές, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στους ήδη ευάλωτους πληθυσμούς.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έχει δεσμευτεί για την κατασκευή και παράδοση νέων κατοικιών στους πληγέντες.

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 335 σπίτια, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι στόχος είναι να διατεθούν συνολικά 4.000 κατοικίες έως το τέλος του έτους.

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