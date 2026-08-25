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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέα άφιξη 84 ατόμων στους Καλούς Λιμένες

Καλοί Λιμένες - Μετανάστες
clock 09:44 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στους Καλούς Λιμένες αναμένεται να καταφτάσουν συνολικά 84 άτομα, τα οποία επιβαίνουν σε δύο βάρκες σε διαφορετικά περιστατικά διάσωσης ανοιχτά του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πρώτο περιστατικό μεταφέρονται 30 άτομα, ενώ στο δεύτερο 54, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στους 84. Η άφιξή τους στην περιοχή αναμένεται περίπου τις μεσημεριανές ώρες.

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