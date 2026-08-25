Ελπίδα για ζωή σε 4 ασθενείς έδωσε 18χρονος που πέθανε μετά από βουτιά στη θάλασσα

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Ένας 18χρονος που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχασε τη ζωή του έγινε δωρητής οργάνων, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε τέσσερις συνανθρώπους μας.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό ατύχημα σε βουτιά στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Η οικογένειά του πήρε τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά, χαρίζοντας ελπίδα σε τέσσερις ανθρώπους.

Η διαδικασία δωρεάς και λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Τα νεφρά, το ήπαρ και η καρδιά του δίνουν τώρα ζωή σε άλλους ανθρώπους

Η διαδικασία λήψης των νεφρών, του ήπατος και της καρδιάς του 18χρονου πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Με τις μεταμοσχεύσεις που θα ακολουθήσουν, τέσσερις ασθενείς με τελικού σταδίου ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων αναμένεται να αποκτήσουν μια νέα ευκαιρία ζωής.

Ύψιστη έκφραση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου γνωστοποιεί το γεγονός και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του 18χρονου, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη έκφραση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, το Νοσοκομείο επισημαίνει τη σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

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