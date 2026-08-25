Τι θα φάμε σήμερα; Νιόκι με κολοκύθι, βασιλικό και τυρί κρέμα

Υλικά (2 μερίδες)



½ ξερό κρεμμύδι



1 κολοκυθάκι



1 κ.σ. λάδι



ξύσμα και χυμός από 1 λεμόνι



2 κούπες άβραστα νιόκι



½ κούπα νερό από το βράσιμο των νιόκι



2 κ.σ. τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά



αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Κόβουμε το κρεμμύδι σε μικρά κυβάκια και το κολοκυθάκι σε λεπτές ροδέλες. Τα βάζουμε σε αντικολλητικό τηγάνι μαζί με το λάδι και τα μαγειρεύουμε για 3-4 λεπτά σε μέτρια φωτιά.



Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα, ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε για άλλα 3-4 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά.



Βήμα 3: Έχουμε ήδη βράσει τα νιόκι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας που έχουμε επιλέξει, φροντίζοντας να κρατήσουμε λίγο από το νερό του βρασμού. Σε αυτό το σημείο, προσθέτουμε τα νιόκι στο τηγάνι με τα κολοκυθάκια μαζί με το νερό και ανακατεύουμε ελάχιστα.



Βήμα 4: Προσθέτουμε το τυρί κρέμα και το αλατοπίπερο. Σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε απαλά για 1-2 λεπτά ακόμη.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 462 kcal



Υδατάνθρακες: 42,3 γρ.



Πρωτεΐνη: 8,3 γρ.



Λιπαρά: 8,1 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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