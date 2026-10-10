Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο

Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης, ένας 18χρονος, που καταζητούνταν για την αιματηρή επίθεση ακροδεξιών σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής είχε παραδοθεί στις Αρχές και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Οι δύο νεαροί φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο 32χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά στον μηρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι το θύμα ήταν εκείνο που επιτέθηκε πρώτο στους δύο νεαρούς, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, δύο στιλέτα, μία σιδερογροθιά, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και μία φωτοβολίδα.

Ο 32χρονος έχει καταθέσει ότι οι δράστες τον θεώρησαν υπεύθυνο για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από παλαιότερη συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στην περιοχή, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο.

Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον ακριβή ρόλο των δύο νεαρών στο περιστατικό.

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