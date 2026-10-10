Ανακαίνιση κατοικίας: Ξεκινούν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα κλειστά σπίτια

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εκτιμάται ότι μέσα από το πρόγραμμα θα ανακαινισθούν περισσότερες από 20.000 σπίτια.

Ειδικότερα, εντός Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά σπίτια, που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, και στην συνέχεια θα «τρέξει» το πρόγραμμα και για τις ανοιχτές κατοικίες. Πρόγραμμα στο οποίο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία, εκδόθηκαν 94.000 βεβαιώσεις εκλεξιμότητας, εκ των οποίων οι περίπου 80.000 αφορούν ανοιχτά σπίτια τα οποία κατοικούνται και 14.000 κλειστά, δηλαδή σπίτια που δεν κατοικούνται ενώ συνολικά την πλατφόρμα επισκέφθηκαν πάνω από 430.000 χρήστες.

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, τις επόμενες ημέρες, θα αφορά στην πρώτη φάση σπίτια τα οποία είναι κλειστά και στη δεύτερη φάση τα ανοιχτά.

Ποια είναι η επιδότηση

Προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση. Κάτι που αφενός έχει στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και ταυτόχρονα να μειωθούν οι τιμές στα ενοίκια. Για να προχωρήσει μάλιστα άμεσα το πρόγραμμα προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται γενικές επισκευές, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευή τοιχοποιίας, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Ουσιαστικά κάποιος που είναι ιδιοκτήτης ενός παλαιού σπιτιού μπορεί να το ανακαινίσει λαμβάνοντας ακόμη και το 95% των δαπανών.

Αναλυτικότερα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 36.000 ευρώ ή 300 ευρώ ανά τ.μ. Στην περίπτωση δε που ο δικαιούχος είναι έγγαμος με δύο παιδιά η επιδότηση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 46.000 ευρώ. Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, άδειες, ελέγχους ολοκλήρωσης και άλλες δαπάνες.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, βάσει των οποίων κυμαίνεται και το ύψος της επιδότησης. Ετήσια εισοδήματα που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2025.

Στην Κατηγορία Ι έως 18.000 ευρώ για άγαμο και έως 25.000 ευρώ για έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί προκειμένου να λάβει επιχορήγηση 80%.

Στην Κατηγορία ΙΙ έως 25.000 ευρώ για άγαμο και έως 35.000 ευρώ για έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί για επιχορήγηση 70%.

Επίσης σε ό,τι αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί για την Κατηγορία Ι το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28.000 ευρώ και για την Κατηγορία ΙΙ τα 39.000 ευρώ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για τις ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειεςκαι τα ΑμεΑ. Η κατοικία θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,να είναι έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους . Οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση και οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση –τύπου Airbnb-,η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση. Η μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

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