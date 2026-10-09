Τραγωδία στη Motor Oil: Ένας νεκρός και ένας διασωληνωμένος από την έκρηξη – Προσήχθη ο εργολάβος

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Σε μία σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έχασε την ζωή του ένας 44χρονος ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 50χρονος.

Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την ώρα του δυστυχήματος.

Οι δύο άντρες διακομίσθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 44χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 50χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Λίγο μετά το συμβάν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ωστόσο μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα .

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