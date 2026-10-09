Έρχεται η «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» - Έρχονται αυτόματες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες

Τη δημιουργία «Τράπεζας Αξιών Ακινήτων» δρομολόγησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα πλαισιώσει την εφαρμογή που προβλέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση το νέο «Μητρώο» θα τροφοδοτείται με στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών, αλλά και των ενοικίων των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα λειτουργεί, με στόχο την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων και την άντληση στοιχείων που αφορούν στην αξία των ακινήτων της επικράτειας από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στα αρχεία της θα τηρούνται στοιχεία που προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα και αφορούν στις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και στις μισθώσεις ακινήτων ή στην αξία ακινήτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και από φορείς του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την αξία ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν άμεσης ή έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς, συλλέγονται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν άμεσης ή έμμεσης γεωχωρικής αναφοράς, συλλέγονται χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τους φορείς, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, θα συναφθούν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΟΟ και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αυτόματες αντικειμενικές αξίες

Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα συνδέεται με το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA), το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί από το 2023 και είναι ουσιαστικά το εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει ανά πάσα στιγμή όλα αυτά τα δεδομένα που αναφέρονται στις μεταβολές των τιμών της αγοράς των ακινήτων και να προβεί σε διορθώσεις των τιμών εφορίας των ακινήτων.

Επίσης, θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα μεταφέρονται αυτόματα στις φορολογικές τιμές των ακινήτων είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε για μειώσεις, ενώ θα αξιοποιεί και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών και εκτιμήσεων, χαρακτηριστικά των ακινήτων, αλλά και στοιχεία για το γεωγραφικό περιβάλλον τους.

Ακόμη, η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιεί οικονομετρικά και γεωστατιστικά μοντέλα, ακόμη και τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Με την ολοκλήρωσή του και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, θα είναι δυνατή η ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου κατοικίας, επαγγελματικού χώρου, οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, ευθυγραμμισμένης με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων, την τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και την παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Πού θα βρίσκει στοιχεία

Θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από διάφορες «πηγές» για τις μεταβολές των τιμών των ακινήτων και συγκεκριμένα από:

Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.



Τα έντυπα Ε9, myProperty κ.λπ.



Τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.



Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.



Τους συμβολαιογράφους.



Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.



Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.

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