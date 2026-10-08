Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την εισφορά του ΕΛΓΑ – Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί

Παράταση έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 δόθηκε από τον ΕΛΓΑ για την καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του έτους 2025, δίνοντας στους ασφαλισμένους παραγωγούς επιπλέον χρόνο για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 31 Ιουλίου, ενώ η νέα ημερομηνία ορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει παράλληλα τους παραγωγούς για την παράταση και μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS.

Η εμπρόθεσμη εξόφληση της εισφοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Η ρύθμιση αφορά και παραγωγούς που αναμένουν αποζημιώσεις για το 2025, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προανθικό 2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Ο ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνει σήμερα με γραπτό μήνυμα sms, τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον Οργανισμό, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2025, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2026, η οποία είχε λήξει την 31η Ιουλίου 2026.

Οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛ.Γ.Α. έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον Οργανισμό, αυστηρά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 30ης Οκτωβρίου 2026, ώστε να καταστούν δικαιούχοι των προβλεπόμενων αποζημιώσεων του Προγράμματος ‘’Προανθικό 2025’’ και των υπολοίπων αποζημιώσεων, σε ελάχιστες περιπτώσεις, του έτους 2025.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ν.3877/2010, ουδείς παραγωγός μπορεί να είναι δικαιούχος αποζημιώσεων εάν δεν έχει εξοφλήσει εγκαίρως στον Οργανισμό την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους αναφοράς και εν προκειμένω του έτους 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: