Κρήτη: Γέμισαν τα φράγματα μετά την κακοκαιρία - Νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη

Μια σημαντική ανάσα στα υδατικά αποθέματα της Κρήτης έδωσε η πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν στο νησί ενίσχυσαν σημαντικά τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο φράγμα Αποσελέμη, όπου μόνο το τελευταίο 24ωρο εισήλθαν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα του ταμιευτήρα να έχει φτάσει πλέον στο 70%.

Συνολικά, από την έναρξη του πρόσφατου κύματος κακοκαιρίας έχουν προστεθεί στον Αποσελέμη περισσότερα από 8,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με τα διαθέσιμα αποθέματα να ανέρχονται πλέον περίπου στα 17,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι εκτιμήσεις μάλιστα είναι ότι, εφόσον συνεχιστούν οι εισροές, ο ταμιευτήρας μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 19 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς με αυτά τα αποθέματα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε περίπου 5,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο. Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η επάρκεια του Αποσελέμη μπορεί να εξασφαλίσει νερό ακόμη και μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Αλλά η εικόνα δεν είναι θετική μόνο στον Αποσελέμη. Στο φράγμα Ποταμών του Ρεθύμνου η πληρότητα έχει φτάσει στο 90%, με περίπου 20,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Στη λίμνη Κουρνά, η στάθμη έχει ανέβει στο 1 μέτρο και 30 εκατοστά, ενώ σημαντική είναι η ενίσχυση και στα φράγματα της ανατολικής και κεντρικής Κρήτης.

Στα Μπραμιανά της Ιεράπετρας τα αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 5,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ στο φράγμα της Φανερωμένης έχουν συγκεντρωθεί περίπου 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γεμάτη είναι πλέον και η λιμνοδεξαμενή του Οροπεδίου Λασιθίου, όπου βρίσκονται περίπου 2,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Μετά από μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη ανησυχία για την επάρκεια του νερού, οι μεγάλες εισροές στους ταμιευτήρες αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας για τους επόμενους μήνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: 50χρονος έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας...

Η απίστευτη περιπέτεια Ηρακλειώτη φαντάρου μετά την απόλυσή του

Λασίθι: «Ξήλωσαν» εγκληματική ομάδα ζωοκλεφτών - Στο στόχαστρο και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ