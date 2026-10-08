Η απίστευτη περιπέτεια Ηρακλειώτη φαντάρου μετά την απόλυσή του

Μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα και την έντονη αντίδραση οικογένειας στο Ηράκλειο έφερε στον αέρα του Ράδιο Κρήτη ακροατής, καταγγέλλοντας ότι ο γιος του, ενώ είχε ολοκληρώσει κανονικά τη στρατιωτική του θητεία και είχε απολυθεί το 2025, βρέθηκε μήνες αργότερα να αναζητείται από τη Στρατολογία.

Ο νεαρός είχε παρουσιαστεί το 2024 στο Μεγάλο Πεύκο και, σύμφωνα με τον πατέρα του, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του το είχε υπηρετήσει σε φυλάκιο στη Στρογγύλη. Απολύθηκε κανονικά το 2025 και επέστρεψε στην Κρήτη. Όπως περιέγραψε ο πατέρας του στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, περίπου πέντε μήνες αργότερα άρχισαν να τηλεφωνούν στην οικογένεια από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ενημερώνοντάς τους ότι ο γιος τους αναζητείται από τη Στρατολογία για εκκρεμότητα που αφορά τη στρατιωτική του κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας, το ζήτημα συνδεόταν με ένα μήνυμα που είχε σταλεί στη θυρίδα του νεαρού στο gov.gr. Το μήνυμα, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, αφορούσε την παρουσίασή του για επανεκπαίδευση. Ο ίδιος όμως δεν είχε δει την ενημέρωση στη θυρίδα του και έτσι δεν παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Ο πατέρας, εμφανώς αγανακτισμένος, υποστηρίζει ότι πλέον ο γιος του κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως λιποτάκτης, ενώ έχει επιβληθεί και πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ.

Το γεγονός προκαλεί την έντονη αντίδραση της οικογένειας, η οποία θεωρεί ότι ο νέος έχει ήδη ολοκληρώσει τη θητεία του και δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια εξέλιξη επειδή δεν είδε εγκαίρως ένα μήνυμα στη θυρίδα του. Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί και οι κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.

Δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το θέμα, να αναζητήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να επανέλθουν, καθώς η υπόθεση έχει πλέον πάρει διαστάσεις που προκαλούν εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ενημέρωση και για το πώς ένας απολυμένος στρατιώτης βρέθηκε, μήνες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, αντιμέτωπος με μια τέτοια εκκρεμότητα.

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