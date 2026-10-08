Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η γυναίκα-σύμβολο του αγώνα για τη στέγη στην Ισπανία

Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απεβίωσε την Τετάρτη στο νοσοκομείο Gregorio Marañón της Μαδρίτης, όπως επιβεβαίωσε η Ένωση Ενοικιαστών. Είναι η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και μια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση Σάντσεθ για την προστασία της στέγης.

Η απόρριψη της νομοθεσίας -ένα από τα διατάγματα έφερε το όνομά της- από το κοινοβούλιο, οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία.

Ήταν η δεύτερη φορά που το κοινοβούλιο, σε διάστημα ενός έτους απέρριπτε νομοθεσία με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.







Το κανονικό της όνομα ήταν Μαρία δε Κάρμεν Αμπασκάλ, αλλά όλοι στην Ισπανία τη φώναζαν Μαρικάρμεν, καθώς έγινε το σύμβολο του αγώνα για αξιοπρεπή στέγη.

Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. "Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar." https://t.co/jjFLmrIshx — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 7, 2026

Έξωση έπειτα από 70 χρόνια

Στις 23 Σεπτεμβρίου, είχε υποστεί έξωση από το σπίτι της στη συνοικία Retiro, στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε τιμή ευτελή για τη συγκεκριμένη περιοχή — ακριβώς επειδή η ίδια κατοικούσε εκεί.

Παρά το γεγονός ότι ζούσε με σύνταξη 1.400 ευρώ, ήταν πάντα συνεπής στην καταβολή του ενοικίου —βάσει παλαιού τύπου ρυθμιζόμενης μίσθωσης— και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, με το συνολικό μηνιαίο κόστος να ανέρχεται περίπου στα 500 ευρώ.

Το 2020, οι ιδιοκτήτες τής ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εκκενώσει το διαμέρισμα, καθώς η μίσθωση είχε μεταβιβαστεί ήδη δύο φορές: αρχικά στη μητέρα της —η οποία δεν αναγραφόταν ως επίσημη ενοικιάστρια λόγω νόμου της εποχής του Φράνκο— και στη συνέχεια στην ίδια.

Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha en la crisis de la vivienda, ha fallecido en el hospital a los 87 años dos semanas después de su desahucio. "Son unos inhumanos", así hablaba de los culpables de su desahucio en la última entrevista que dió a @rtvenoticias antes de verse obligada a abandonar su hogar. — RTVE Play (@rtveplay) October 7, 2026

Έκτοτε, είχαν επιχειρήσει τέσσερις φορές να την κάνουν έξωση και είχαν απορρίψει κάθε πρόταση που τους είχε υποβληθεί, είτε για την καταβολή της διαφοράς στο ενοίκιο είτε για την αγορά του διαμερίσματος.

Ο δικαστικός αγώνας της διήρκεσε επτά χρόνια. Η έξωση επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας της.

Στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και την οικογένειά της, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που ήταν ανάπηρη, παρέμενε στο νοσοκομείο από την ημέρα της έξωσής της. Και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, παρά το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία των αρχών με την εταιρεία-ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

«Το τίμημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ήταν υπερβολικά υψηλό», αναφέρουν οι συγγενείς και ο δικηγόρος της. Και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν επαναλαμβάνουν τη δική της έκκληση προς τους Ισπανούς: «Αγωνιστείτε· συνεχίστε να αγωνίζεστε για ό,τι είναι δικό σας».

Σε ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει στους διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει στο κέντρο της Μαδρίτης, μέσα από το νοσοκομείο, είχε πει:

«Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί μαζί σας, να συμμετέχω στην κατάληψη και στον αγώνα σας, αλλά δεν είμαι τόσο τυχερή. Γι’ αυτό, από εδώ που βρίσκομαι, σας προτρέπω όλους να δείξετε θάρρος. Συνεχίστε τον αγώνα, υπερασπιστείτε ό,τι είναι δικό σας και, παρακαλώ, προσέχετε τους εαυτούς σας. Διατηρήστε την κατάληψη για όσο αντέχετε».

«Τη σκότωσαν οι κερδοσκόποι»

Συγκίνηση και οργή προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στους διαδηλωτές της Πουέρτα δελ Σολ. «Την σκότωσαν οι κερδοσκόποι», είπε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ένας εξ αυτών.

Reacciones en la Puerta del Sol tras conocer la noticia de la muerte de Maricarmen: "La han matado los especuladores" #Canal24horas https://t.co/IkPVgGw50Z — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2026

Ενώ το διαδίκτυο έχει γεμίσει με μηνύματα στη μνήμη της, άλλα λυπημένα και κυρίως οργισμένα. Όπως «Η Μαρικάρμεν μόλις έφυγε από τη ζωή. Τα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, οι εισοδηματίες και οι άθλιοι πολιτικοί και παράγοντες των μέσων ενημέρωσης έβαλαν τέλος στη ζωή της Μαρικάρμεν. Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε».

«Ας δούμε από ποιον από τους γείτονες της Μαρικάρμεν θα πάρουν συνέντευξη σήμερα. Ή ποιον επιχειρηματία ακινήτων θα δείξουν με θολωμένο πρόσωπο απόψε. Μέσα-γύπες – Μέσα-οδοκαθαριστές. Σε ευχαριστούμε, Μαρικάρμεν, για το παράδειγμά σου», έγραψε άλλος.

Και η Ένωση των Ενοικιαστών υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα της. Σε ανάρτηση στο Χ έγραψε:

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικάρμεν έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια μέρα εδώ στη Μαδρίτη, ενωθήκαμε για να υπερασπιστούμε τα σπίτια που θέλουν να μας κλέψουν. Μαρικάρμεν, δεν είσαι μόνη· τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Η Ένωση είναι οικογένεια· θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε:

«Όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Μαρικάρμεν. Μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

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