Τουρκία: Στέλνει τεχνική και αμυντική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των Χούθι

Η Τουρκία στέλνει κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι.

Οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Κοινό Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας», λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία, απόρροια του ευρύτερου πολέμου στο Ιράν. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι μια επίθεση σε έναν από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Οι τρεις χώρες εργάζονται για τον καθορισμό των παραμέτρων της νέας συμμαχίας και έχουν πραγματοποιήσει πολιτικές και στρατιωτικές συναντήσεις ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι.

Τη Δευτέρα, οι χώρες ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για συλλογική άμυνα και να διασφαλίσουν την «ταχεία ανάπτυξη» στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στη Σαουδική Αραβία.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, έχει καταδικάσει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, έχει εκφράσει την προθυμία της να καλύψει τις τεχνικές στρατιωτικές ανάγκες του Ριάντ και έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει σε συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τούρκος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η υποστήριξη που αναμένεται από την Τουρκία αφορά αποκλειστικά στρατιωτικό εξοπλισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και οπλικά συστήματα, προσθέτοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη μορφή ανάπτυξης δυνάμεων στο πλαίσιο της συμμαχίας μέχρι στιγμής.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η τουρκική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία - συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεροπορικής άμυνας - θα παρέχεται προς το παρόν κυρίως σε διμερές επίπεδο, καθώς το τουρκικό κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει επίσημα την Κοινό Αμυντικό Σύμφωνο. Η έκταση και η φύση της υποστήριξης αναμένεται να αυξηθούν μετά την επικύρωση, τόνισαν οι ίδιοι.

Αμερικανός αξιωματούχος, ενήμερος για το ζήτημα, δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει μέχρι στιγμής να αποστείλει μέσα και δυνατότητες αμιγώς αμυντικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στον στρατηγικό σχεδιασμό και της βοήθειας στον τομέα της εφοδιαστικής υποστήριξης. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η βοήθεια περιλαμβάνει χειριστές drones και συνδρομή στη βελτιστοποίηση των αμυντικών μέτρων, καθώς και παροχή πληροφοριών, παρακολούθηση και αναγνώριση.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά από έκτακτη συνεδρίαση της συμμαχίας αυτής στο Ριάντ, δήλωσε ότι οι πλευρές συζήτησαν το είδος της υποστήριξης που θα δινόταν στη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

«Είχαμε μαζί μας τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και κατέθεσαν ιδιαίτερα γόνιμες απόψεις σχετικά με στρατιωτικά και επιχειρησιακά ζητήματα, καθώς και τεχνικά θέματα», τόνισε τη Δευτέρα ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Αξιωματούχοι από το Πακιστάν και την περιοχή έχουν δηλώσει ότι η Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ έχουν προμηθεύσει τη Σαουδική Αραβία με στρατιωτικό εξοπλισμό, τον οποίο το βασίλειο χρησιμοποιεί στην Υεμένη.

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