Τουρκία: Εντόπισαν κρέας αλόγου και γαϊδουριού σε προϊόν που πωλούνταν ως μοσχαρίσιο

Σάλος έχει προκαλέσει στην Προύσα η αποκάλυψη ότι σε γνωστό κατάστημα που παρασκευάζει το παραδοσιακό cantık εντοπίστηκε κρέας μονόπλων ζώων, ενώ το προϊόν παρουσιαζόταν ως μοσχαρίσιο.

Το εύρημα προέκυψε από τους ελέγχους του τουρκικού Υπουργείου Γεωργίας και Δασών. Σε δείγμα που ελήφθη τον Ιούνιο από ωμή γέμιση cantık, η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε την παρουσία κρέατος από μονόπλα ζώα, όπως άλογα και γαϊδούρια. Ευρήματα καταγράφηκαν και σε άλλα προϊόντα της περιοχής, μεταξύ των οποίων λουκάνικα και κεφτέδες.

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