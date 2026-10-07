Στον ανακριτή ο Καμπούρης για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

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Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων, όπου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Κατά τη μεταφορά του ακούστηκε να δηλώνει: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του οργανισμού.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος: «Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να καταλάβουμε ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους».

Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ως βασικό στόχο να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.