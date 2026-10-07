Ηράκλειο: «Όχι» από 15 γιατρούς στη νέα δομή για άτομα με εξαρτήσεις – Ζητούν αλλαγή χώρου

Αντιδράσεις προκαλεί στο Ηράκλειο η επιλογή του χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης.

Η δομή σχεδιάζεται από τον ΕΟΠΑΕ και προβλέπει την παροχή υπηρεσιών βραχείας φιλοξενίας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ατομικής υγιεινής και σίτισης σε ενήλικες με προβλήματα εξάρτησης.

Το Κέντρο προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στο ισόγειο κτιρίου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 22 και Σκουλάδων, όπου λειτουργούν ήδη ιδιωτικά ιατρεία. Δεκαπέντε γιατροί που διατηρούν τα ιατρεία τους στο κτίριο κατέθεσαν εξώδικη διαμαρτυρία, ζητώντας να σταματήσουν οι εργασίες και να επιλεγεί άλλος χώρος.

Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιτίθενται στη δημιουργία δομών για ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης, αλλά στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Όπως υποστηρίζουν, η λειτουργία της δομής στον συγκεκριμένο χώρο δημιουργεί ζητήματα λόγω της καθημερινής προσέλευσης ασθενών, μεταξύ των οποίων εγκύων, παιδιών, βρεφών και ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και της ανάγκης άμεσης πρόσβασης σε επείγοντα περιστατικά.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα σχετικά με τις κοινές προσβάσεις του κτιρίου, την απουσία αυλής, τον κανονισμό της πολυκατοικίας, αλλά και τη γειτνίαση με δομές όπως κέντρο νεότητας, δομή ΑμεΑ και μαιευτήριο. Επικαλούνται επίσης τα κριτήρια του ΕΟΠΑΕ για την επιλογή ακινήτων και ζητούν να ελεγχθεί εάν αυτά τηρήθηκαν.

Στο εξώδικο ζητούν να τους γνωστοποιηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή του ακινήτου, τις εγκρίσεις, τις αυτοψίες, τη μίσθωση και το κόστος διαμόρφωσης, ενώ ζητούν άμεση αυτοψία, διακοπή των εργασιών και αλλαγή χωροθέτησης της δομής.

Το εξώδικο έχει κοινοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΕΟΠΑΕ, τον Δήμο Ηρακλείου, την 7η ΥΠΕ Κρήτης και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.

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