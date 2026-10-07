Κρήτη: Δύο χτυπούσαν τον 12χρονο και ο τρίτος βιντεοσκοπούσε

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Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Αγιο Νικόλαο.

Ενας 12χρονος μαθητής της Α' Γυμνασίου, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άλλους δύο ανήλικους συμμαθητές του, ηλικίας 12 και 13 ετών λίγα μέτρα από το σχολείο τους, χθες (6/10) το μεσημέρι, μετά το τέλος των μαθημάτων.

Οι λόγοι δεν έχουν διευκρινιστεί, ωστόσο το θύμα υποστηρίζει ότι η επίθεση ήταν απρόκλητη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τρεις ανήλικοι, αλβανικής καταγωγής, άρχισαν να βρίζουν τον 12χρονο και στη συνέχεια οι δύο άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές, ενώ ο τρίτος βιντεοσκοπούσε με το κινητό τα... κατορθώματά τους, και ανέβασε το βίντεο στο snapchat.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν καθώς και πέντε γονείς.

Το 12χρονο θύμα δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, φέροντας εκδορές από την επίθεση των συμμαθητών του.

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