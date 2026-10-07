Κρήτη: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες μετά τη θεομηνία – Δύο «κόκκινα» κτίρια στην Ιεράπετρα

Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα αρμόδια κλιμάκια να πραγματοποιούν αυτοψίες σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο.

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια σε Άγιο Ιωάννη, Αξό, Βένι και Ζωνιανά. Στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας δύο κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», ενώ στα Ζωνιανά ένα «κίτρινο». Οι 30 κατοικίες που ελέγχθηκαν κρίθηκαν «πράσινες», με τις μεγαλύτερες ζημιές να εντοπίζονται σε επαγγελματικούς και άλλους χώρους.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των ζημιών για να προχωρήσουν τα μέτρα κρατικής αρωγής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των αυτοψιών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 αυτοψίες στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας και Αξού, Βενίου και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου.

1. Στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκαν 9 αυτοψίες. Από αυτές, 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κτίριο κίτρινο και 2 κτίρια κόκκινα.

2. Στη Δημοτική Κοινότητα Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 7 αυτοψίες. Και τα 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

3. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 10 αυτοψίες. Και τα 10 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

4. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Και τα 14 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, χωρίς να καταγραφεί κανένα κίτρινο ή κόκκινο κτίριο.

Σε επίπεδο συνολικής καταγραφής ανά Δημοτική Κοινότητα, στον Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 20 αυτοψίες, από τις οποίες 18 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, κανένα κίτρινο και 2 κόκκινα.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, στη Δημοτική Κοινότητα Αξού έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 αυτοψίες, με 7 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Βενίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με 10 πράσινα κτίρια και κανένα κίτρινο ή κόκκινο. Στη Δημοτική Κοινότητα Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23 αυτοψίες, από τις οποίες 22 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτίριο κίτρινο και κανένα κόκκινο.

Συνολικά, στους δύο Δήμους έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες. Από το σύνολο των κτιρίων που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κτιρίων, από τις 60 αυτοψίες οι 30 αφορούν κατοικίες. Και οι 30 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν πράσινες.

Στους επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν 16 αυτοψίες, από τις οποίες οι 14 αφορούν κτίρια που χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κίτρινο και 2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στην κατηγορία των Ιερών Ναών και των Δημόσιων Κτιρίων δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κτίριο που να έχει υποβληθεί σε αυτοψία. Στα λοιπά κτίρια, όπως αποθήκες και στάβλοι, πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες. Από αυτά, 13 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 1 κίτρινο και κανένα κόκκινο.

Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, παρακολουθεί στενά την πορεία των αυτοψιών και τον συντονισμό των ενεργειών, με στόχο την άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών και την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής. Προτεραιότητα αποτελεί η γρήγορη και πλήρης καταγραφή των αναγκών, η στενή συνεργασία με τους Δήμους, την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και την υποβολή πλήρων φακέλων, η άμεση στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

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