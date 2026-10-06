Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μπούκαρε με όπλο στο σπίτι μπροστά στα παιδιά του

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Αναστάτωση προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από διαφωνία μεταξύ ενός 38χρονου και της 30χρονης συζύγου του, όταν εκείνη αντιλήφθηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Την επόμενη ημέρα, ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι και, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε ζημιές χτυπώντας σταθμευμένο όχημα.

Στη συνέχεια φέρεται να εισήλθε στην κατοικία έχοντας στην κατοχή του όπλο. Αν και δεν φέρεται να το έστρεψε κατά της συζύγου του, φέρεται να επιχείρησε να της επιτεθεί, παρουσία μάλιστα των ανήλικων παιδιών τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο 38χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδίδοντας στις Αρχές το όπλο.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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