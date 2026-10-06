Νέο Γήπεδο ΟΦΗ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για παραχώρηση ακινήτου 40 στρεμμάτων που κανείς δεν θυμάται…

Την ώρα που ο δήμος Ηρακλείου αναζητά εναγωνίως λύση για την δημιουργία γηπέδου για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΦΗ, το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr με τον πιο επίσημο τρόπο αποδεικνύει ότι το ζήτημα αυτό έχει … τακτοποιηθεί από το 1987 (!) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή δείχνει πως ο δήμος Ηρακλείου δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το ζήτημα της αναζήτησης έκτασης για την χωροθέτηση του νέου γηπέδου και πως διαχρονικά στέκεται στο πλευρό της ομάδας.

Η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς με την απόφαση φαίνεται να έχει διευθετηθεί αφενός η δημιουργία νέου γηπέδου εκτός του αστικού ιστού, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφετέρου να έχει υπάρξει συμφωνία με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για την παραχώρηση του υφιστάμενου γηπέδου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στον δήμο Ηρακλείου.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη πριν από 39 χρόνια!

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ουδέποτε ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες.

Μάλιστα όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η οικοπεδική έκταση ανέρχεται σε σαράντα στρέμματα και αφορά ένα από τα ακίνητα της περιουσίας του τέως Πανανείου Δημοτικού Νοσοκομείου.



Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 225 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη την Τρίτη 23 Ιουνίου 1987 και την οποία προφανώς αγνοεί και η σημερινή Δημοτική Αρχή.

Η Αναμονή

Η απόφαση που ελήφθη σε μια κρίσιμη περίοδο είναι άγνωστο γιατί δεν υλοποιήθηκε τότε αφού όλοι οι εν ζωή εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να δώσουν κάποια εξήγηση. Και ήταν κρίσιμη η περίοδος γιατί ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου Μανόλης Καρέλλης έδωσε δικαστικές μάχες για να πάρει πίσω την περιουσία του Δημοτικού Νοσοκομείου, καθώς η Χούντα την είχε παραχωρήσει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Επίσης δύο χρόνια μετά την λήψη της απόφασης ο αείμνηστος Μανόλης Καρέλλης μετακινείται στην Ευρωβουλή (ως πρώτος επιλαχών) μετά την παραίτηση του Γιώργου Ρωμαίου που υπουργοποιήθηκε στην κυβέρνηση Α. Παπανδρέου.



Ίσως λοιπόν, η σχετική απόφαση να μην υλοποιήθηκε, τότε, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προέκυψαν.



Αξίζει να αναφέρουμε πως:

Επί Δημαρχίας Μανόλη Καρέλλη, με το άρθρο 23 του Ν. 1579/1985 η ακίνητη περιουσία του τέως Πανανείου Νοσοκομείου επανήλθε στον Δήμο Ηρακλείου, εκτός από το ακίνητο, στο οποίο στεγαζόταν το Νοσοκομείο.



Με την με αρ. 23/23.01.1987 κοινή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Βενιζελείου (ΦΕΚ 47Β’/18.03.1987) μεταβιβάστηκαν στον Δήμο Ηρακλείου 76 ακίνητα, ενώ με την με αρ. 500/06.12.1988 κοινή πράξη των ίδιων οργάνων (ΦΕΚ 181Β’/10.03.1989) μεταβιβάστηκαν 5 ακόμα, δηλ. συνολικά 81 ακίνητα.

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Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 1579/1985, ο Δήμος όφειλε μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου, να προχωρήσει στη σύσταση Ιδρύματος για την διαχείριση της περιουσίας του Πανανείου.



Από τότε μέχρι σήμερα η διαδικασία αυτή δεν έχει προχωρήσεις παρά τις προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών διαχρονικά.

Προσπάθειες

Τον Απρίλιο του 2023 ο Δήμος Ηρακλείου είχε φτάσει μια ανάσα από την προκήρυξη διαγωνισμού για τα ακίνητα της περιουσίας του Πανανείου στην περιοχή της Σκαφιδαράς μετά τον ενδιαφέρον της διοίκησης του ΟΦΗ να τα ενοικιάσει.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει, σχεδόν ομόφωνα την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμίσθωση των τριών επίμαχων ακινήτων.

Εντωμεταξύ συμφωνήθηκε να προετοιμαστεί από την νομική υπηρεσία του Δήμου η προσφυγή στο Εφετείο, μέσω της οποίας θα καθοριζόταν επακριβώς ο σκοπός του Ιδρύματος, κάτι το οποίο ήταν και είναι ένα σημαντικό νομικό εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της περιουσίας του Πανανείου.

Το ίδρυμα αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας πρέπει να καλύπτει τους όρους που είχε θέσει στην διαθήκη του ο διαθέτης.

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή είχε ψηφίσει τους όρους της προκήρυξης για τα τρία ακίνητα και όλα ήταν έτοιμα για τον διαγωνισμό.



Μέχρι που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τον Οκτώβριο του 2023 απέρριψε ως μη νόμιμη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (373/2023) με το σκεπτικό ότι “δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος αξιοποίησης των κληροδοτημάτων και ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθούν”.

Ο Δήμος Ηρακλείου προσέφυγε στο άρθρο152 για την ακύρωση της απόρριψης της Αποκεντρωμένης αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε.







Νέα πρόταση

Η νέα Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού προφανώς απογοητευμένη από την αξεπέραστη γραφειοκρατία, επέλεξε να στρέψει τον ενδιαφέρον σε άλλη περιοχή όπου όμως ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει μικρότερη έκταση από αυτήν που απαιτείται συνολικά.

Συγκεκριμένα η σημερινή Δημοτική Αρχή παρουσίασε έκταση για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη – Μαγαράη οποία τελεί υπό απαλλοτρίωση και η οποία δεν ξεπερνά τα 10.280 τετραγωνικά μέτρα.



Η πρόταση αυτή έγινε όταν μόνο για τον βασικό πυρήνα του νέου γηπέδου, δηλαδή την αθλητική εγκατάσταση και τους χώρους στάθμευσης, απαιτούνται 30 έως 35 στρέμματα. Επομένως, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απαλλοτρίωσης, θα χρειαστούν περίπου άλλα 20 έως 23 στρέμματα.

Αρχιτέκτονες

Ωστόσο η πρόταση της Δημοτικής Αρχής προκάλεσε τον προβληματισμό του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου. Με ανακοίνωση του τόνισε ότι χρειάζεται συνολική πολεοδομική αξιολόγηση, με δεδομένες τις ανάγκες της περιοχής σε κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, κυκλοφορία και υποδομές, προτού ο οποισδήποτε αποφανθεί για την καταλληλότητα του σημείου.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τους μεταξύ των άλλων ανέφεραν:

«Η χωροθέτηση ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου δεν αφορά μόνο το κτίριο των κερκίδων και τον αγωνιστικό χώρο. Αφορά ένα σύνολο λειτουργιών και υποδομών μεγάλης κλίμακας: προσβάσεις πεζών και οχημάτων, χώρους στάθμευσης, δημόσια συγκοινωνία, προσβασιμότητα για ΑμεΑ, κυκλοφοριακή συνδεσιμότητα και πρόβλεψη κυκλοφοριακής μελέτης κατά τις ημέρες αγώνων, ασφάλεια και διαχείριση πλήθους, υποστηρικτικές και διοικητικές χρήσεις, δίκτυα κοινής ωφέλειας και γενικότερα τις επιπτώσεις μιας εγκατάστασης που λειτουργεί σε διαφορετική κλίμακα από εκείνη των καθημερινών χρήσεων της γειτονιάς.

Επομένως, η καταλληλότητα μιας τέτοιας χωροθέτησης δεν μπορεί να κρίνεται αποσπασματικά, μόνο από το αν υπάρχει ένας χαρακτηρισμένος αθλητικός χώρος. Απαιτείται συνολική αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής και του ισοζυγίου δημόσιου χώρου που δημιουργείται ή χάνεται».

Η απόφαση

Την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου έφερε στο φως ο κ. Αντώνης Κοτσιφάκης ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.



«Η απόφαση αυτή ελήφθη πριν από 39 χρόνια επί δημαρχίας Μανώλη Καρέλλη μετά από πρόταση της διοίκησης του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, προκειμένου η ποδοσφαιρική ομάδα να αποκτήσει μία σύγχρονη γηπεδική εγκατάσταση σε μια περιοχή που υπάρχει ο χώρος να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων».

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην περιοχή «Σκαφιδαρά» κάτω ακριβώς από τον χώρο της παλιάς χωματερής του δήμου Ηρακλείου ο οποίος ανήκει στην περιουσία του πρώην Πανανείου και αφορά έκταση 40 στρεμμάτων.

Η απόφαση αυτή ουδέποτε ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε οπότε παραμένει σε ισχύ ακόμα και σήμερα».

Η λύση

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να δώσει τη λύση καθώς το συγκεκριμένο ακίνητο πληροί όλα τα κριτήρια που είχε θέση στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων νομού Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η χωροθέτηση μιας εγκατάστασης τέτοιας κλίμακας στην περιαστική ζώνη, μέσω συνολικού χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπου μπορούν να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εκτάσεις, οι υποστηρικτικές χρήσεις, οι αναγκαίες υποδομές κυκλοφορίας και στάθμευσης, η δημόσια συγκοινωνία και η ασφαλής πρόσβαση, χωρίς να αφαιρείται πολύτιμο απόθεμα κοινόχρηστου χώρου από τον ήδη επιβαρυμένο αστικό ιστό».

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