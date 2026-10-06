Ηράκλειο: Έβριζε και χτυπούσε την αδελφή και τον γαμπρό της

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Σοβαρό ενδοικογενειακό επεισόδιο χθες (Δευτέρα 5/10) το βράδυ, σε χωριό του Δήμου Φαιστού, με μία 52χρονη υπό την επήρεια αλκοόλ να επιτίθεται στην αδελφή και τον γαμπρό της!

Η γυναίκα εκτός εαυτού, άρχισε αρχικά να βρίζει το ζευγάρι, στη συνέχεια να τους χτυπά με κλωτσιές, και η κατάσταση άρχισε να παίρνει σοβαρότερη τροπή, όταν επιχείρησε να αρπάξει ένα μαχαίρι!

Εκλήθη η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη.

Η αδελφή και ο γαμπρός της δεν επιθυμούσων την ποινική της δίωξη, ωστόσο το αδίκημα της ενδοικογενειακής βίας διώκεται αυτεπαγγέλτως και σε βάρος της 52χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

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