Κρήτη: Δεκάδες μετανάστες ξανά στα νότια...

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Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε χθες το βράδυ, όταν αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πλωτό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε στην περιοχή και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, καταγράφηκε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Drone της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Και στη δεύτερη περίπτωση, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πλωτό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε περίπου 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Σήμερα το πρωί ωστόσο όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν 28 άτομα, όλοι άνδρες, αυτή τη φορά στην Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου και στις 12 το μεσημέρι αναμένονται στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον χώρο του παλιού ψυγείου.

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