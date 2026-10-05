Αθανασάκης προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Αποζημίωση τώρα των αγροτών στο Οροπέδιο Λασιθίου

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Την άμεση οικονομική στήριξη των αγροτών έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, μιλώντας στη σύσκεψη που πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία.

Ο κ. Αθανασάκης σημείωσε ότι το ζήτημα των υποδομών μπορεί να αντιμετωπιστεί σε δεύτερη φάση, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας και των Δήμων, ο καθένας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

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Όπως ανέφερε, οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο Οροπέδιο μπορούν να αποκατασταθούν, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή το βασικό ζητούμενο είναι η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που έχουν πληγεί.

Υπενθυμίζεται ότι το 80% της παπατοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί, καθώς και το 50% των κηπευτικών.

Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον υπουργό που συμμετέχει στη σύσκεψη, ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον αγρότη και εξέφρασε την προσδοκία ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα για άμεση στήριξη.

«Προτεραιότητα στον αγρότη», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα του δημάρχου, καθώς ξεκινά η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές του Οροπεδίου.

ρεπορτάζ Γιώργος Παπαδάκης

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