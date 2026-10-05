ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 13:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Αθανασάκης προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Αποζημίωση τώρα των αγροτών στο Οροπέδιο Λασιθίου

οροπέδιο πλημμύρες
clock 10:44 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την άμεση οικονομική στήριξη των αγροτών έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, μιλώντας στη σύσκεψη που πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία.

Ο κ. Αθανασάκης σημείωσε ότι το ζήτημα των υποδομών μπορεί να αντιμετωπιστεί σε δεύτερη φάση, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας και των Δήμων, ο καθένας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες

Όπως ανέφερε, οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο Οροπέδιο μπορούν να αποκατασταθούν, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή το βασικό ζητούμενο είναι η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που έχουν πληγεί.

Υπενθυμίζεται ότι το 80% της παπατοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί, καθώς και το 50% των κηπευτικών.

Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον υπουργό που συμμετέχει στη σύσκεψη, ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον αγρότη και εξέφρασε την προσδοκία ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα για άμεση στήριξη.

«Προτεραιότητα στον αγρότη», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα του δημάρχου, καθώς ξεκινά η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές του Οροπεδίου.

ρεπορτάζ Γιώργος Παπαδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Κλάδος προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Σταθείτε δίπλα στον Μυλοπόταμο

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οροπέδιο Λασιθίου Πλημμύρες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis