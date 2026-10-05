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ΚΡΗΤΗ

Γιώργος Κλάδος προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Σταθείτε δίπλα στον Μυλοπόταμο

ζωνιανά πλημμύρες
clock 10:34 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση στήριξη της Πολιτείας για την αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στον Μυλοπόταμο ζήτησε ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται σήμερα στο νησί.

Ο κ. Κλάδος περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση, με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας να έχουν υποστεί καταστροφές, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Όπως ανέφερε, έχουν καταστραφεί και τέσσερις βιολογικοί καθαρισμοί.

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες

Μεγάλες είναι οι δυσκολίες και για την κτηνοτροφία, καθώς σε πολλές ορεινές περιοχές δεν υπάρχει πρόσβαση προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, μέχρι χθες το βράδυ περισσότεροι από 3.500 έως 4.000 κάτοικοι παρέμεναν χωρίς νερό, με τον Δήμο να επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των πληγέντων χωριών μεταφέροντας νερό στα σπίτια.

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, σημειώνοντας ότι στην περιοχή καταγράφηκαν τεράστιοι όγκοι νερού, της τάξης των 500 τόνων ανά στρέμμα, επί τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, την Περιφέρεια, τους αντιπεριφερειάρχες, την Πυροσβεστική και τους ξενοδόχους της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση όλων συνέβαλε ώστε να αποφευχθούν περισσότερες ανθρώπινες απώλειες.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Κλάδος απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία να σταθεί άμεσα δίπλα στον Μυλοπόταμο, τονίζοντας ότι πλέον ξεκινά η δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης και ότι οι ανάγκες του δήμου είναι τεράστιες.

ρεπορτάζ: Γιώργος Παπαδάκης

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