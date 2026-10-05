Κρήτη: Το τελευταίο αντίο στα δύο νέα παιδιά και τον κτηνοτρόφο...

Τρεις οικογένειες στην Κρήτη λένε σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα αγαπημένα τους πρόσωπα που "έφυγαν" με τραγικό τρόπο μέσα στις τελευταίες ημέρες. Στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου, θα γίνει η κηδεία του 32χρονου Κώστα Τσαγκαράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση.

Ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Βενιζέλειο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Ο Κώστας Τσαγκαράκης ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού.

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(Ο 32χρονος Κώστας Τσαγκαράκης)

Μία ώρα αργότερα, στη 1 το μεσημέρι, στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του 79χρονου Φίλιππου Νικολουδάκη, του κτηνοτρόφου που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Ο 79χρονος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη του. Εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στην περιοχή, αφού είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε διατελέσει και κοινοτάρχης στις Καρίνες. Η σορός του θα βρίσκεται από τις 12 στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού.

Και στις 15:30 το μεσημέρι, στην Άνω Χερσόνησο, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές θα αποχαιρετήσουν τον 16χρονο Νίκο Λουγιάκη. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15.00.

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(Ο 16χρονος Νίκος Λουγιάκης)

Ο 16χρονος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

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