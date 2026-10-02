Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Τη δύναμη των πλημμυρικών νερών στις Γούβες αποκαλύπτει νέο βίντεο από την περιοχή, όπου αυτοκίνητα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά και καταλήγουν προς την πλευρά της θάλασσας.

Το βίντεο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της κακοκαιρίας και τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, ενώ οι εικόνες αναδημοσιεύτηκαν και από το αμερικανικό δίκτυο ABC, μεταφέροντας σε διεθνές επίπεδο την εικόνα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη.

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