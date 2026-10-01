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Ηράκλειο: Το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε πηγάδι

γιαννης πηγαδι
clock 17:14 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύ είναι το πένθος στο Ροτάσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο, καθώς συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον 36χρονο Γιάννη Ψιμουλάκη.

Ο άτυχος νέος, πατέρας ενός 6χρονου αγοριού, άφησε την τελευταία του πνοή με τραγικό τρόπο μετά από πτώση σε πηγάδι, βυθίζοντας στην απόλυτη θλίψη την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Ροτάσι.



Η σορός του 36χρονου θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να περάσουν για να του απευθύνουν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες.

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