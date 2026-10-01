Ηράκλειο: Το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε πηγάδι

Βαρύ είναι το πένθος στο Ροτάσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο, καθώς συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον 36χρονο Γιάννη Ψιμουλάκη.
Ο άτυχος νέος, πατέρας ενός 6χρονου αγοριού, άφησε την τελευταία του πνοή με τραγικό τρόπο μετά από πτώση σε πηγάδι, βυθίζοντας στην απόλυτη θλίψη την τοπική κοινωνία.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Ροτάσι.
Η σορός του 36χρονου θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 το μεσημέρι, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να περάσουν για να του απευθύνουν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες.
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