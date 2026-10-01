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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 36χρονη για τον χυδαίο διασυρμό γυναίκας με φέιγ βολάν

περιπολικό
clock 17:49 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο .

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατείται, ενώ οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργών της.

Το χρονικό της δημόσιας διαπόμπευσης

Η εφιαλτική περιπέτεια για το θύμα ξεκίνησε να κορυφώνεται τις τελευταίες ημέρες, όταν δεκάδες φέιγ βολάν άρχισαν να εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή της Θερίσου. Η δράστιδα, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, είχε τοποθετήσει τα έντυπα μέσα σε κλειστούς φακέλους, τους οποίους άφηνε πάνω στα παρμπρίζ σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Το περιεχόμενο των εντύπων ήταν άκρως προσβλητικό και χυδαίο. Περιελάμβανε:

• Τα προσωπικά στοιχεία του θύματος (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση).

• Την προσωπική της φωτογραφία.

• Ψευδείς και χυδαίους ισχυρισμούς που ανέφεραν ότι η γυναίκα «εκδίδεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συστηματική παρενόχληση σε βάρος του θύματος είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, προκαλώντας της έντονη ψυχολογική πίεση και ηθική βλάβη.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό της 36χρονης ξεκίνησε όταν το θύμα, αναγνωρίζοντας το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από την επίθεση λόγω προηγούμενων διαφορών, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και υπέβαλε μήνυση.

Η αστυνομική έρευνα κινήθηκε άμεσα. Οι αρχές αξιοποίησαν καταθέσεις, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας των περιοχών όπου διανεμήθηκαν οι φάκελοι. Η συλλογή των στοιχείων οδήγησε στην πλήρη ταυτοποίηση της 36χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το μεσημέρι της Πέμπτης και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για συνεργούς

Η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα για τις αρχές. Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος έχει καταγραφεί να συμμετέχει ενεργά στη διανομή των δυσφημιστικών εντύπων.

Ο συγκεκριμένος συνεργός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα και αναζητείται, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων που πιθανόν βοήθησαν στην εκτύπωση ή τον σχεδιασμό των φυλλαδίων.

Η 36χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου προκειμένου να της απαγγελθούν οι κατηγορίες.

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