Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 36χρονη για τον χυδαίο διασυρμό γυναίκας με φέιγ βολάν

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η βασική υπαίτιος πίσω από μια πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος μιας άλλης γυναίκας στο Ηράκλειο .
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατείται, ενώ οι αρχές βρίσκονται πλέον στα ίχνη και των συνεργών της.
Το χρονικό της δημόσιας διαπόμπευσης
Η εφιαλτική περιπέτεια για το θύμα ξεκίνησε να κορυφώνεται τις τελευταίες ημέρες, όταν δεκάδες φέιγ βολάν άρχισαν να εμφανίζονται σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή της Θερίσου. Η δράστιδα, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, είχε τοποθετήσει τα έντυπα μέσα σε κλειστούς φακέλους, τους οποίους άφηνε πάνω στα παρμπρίζ σταθμευμένων αυτοκινήτων.
Το περιεχόμενο των εντύπων ήταν άκρως προσβλητικό και χυδαίο. Περιελάμβανε:
• Τα προσωπικά στοιχεία του θύματος (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση).
• Την προσωπική της φωτογραφία.
• Ψευδείς και χυδαίους ισχυρισμούς που ανέφεραν ότι η γυναίκα «εκδίδεται».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συστηματική παρενόχληση σε βάρος του θύματος είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού, προκαλώντας της έντονη ψυχολογική πίεση και ηθική βλάβη.
Η καταγγελία και η σύλληψη
Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό της 36χρονης ξεκίνησε όταν το θύμα, αναγνωρίζοντας το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από την επίθεση λόγω προηγούμενων διαφορών, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και υπέβαλε μήνυση.
Η αστυνομική έρευνα κινήθηκε άμεσα. Οι αρχές αξιοποίησαν καταθέσεις, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας των περιοχών όπου διανεμήθηκαν οι φάκελοι. Η συλλογή των στοιχείων οδήγησε στην πλήρη ταυτοποίηση της 36χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το μεσημέρι της Πέμπτης και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Σε εξέλιξη οι έρευνες για συνεργούς
Η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα για τις αρχές. Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος έχει καταγραφεί να συμμετέχει ενεργά στη διανομή των δυσφημιστικών εντύπων.
Ο συγκεκριμένος συνεργός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα και αναζητείται, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων που πιθανόν βοήθησαν στην εκτύπωση ή τον σχεδιασμό των φυλλαδίων.
Η 36χρονη αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου προκειμένου να της απαγγελθούν οι κατηγορίες.
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