ΠΕΜ.01 Οκτ 2026 19:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Θήβα – Αισθητός και στην Αττική

σεισμογράφος σεισμός
clock 17:34 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στη Θήβα, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και, λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους, έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Αττική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή προβλήματα από τον σεισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Ζευγάρι παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και τραυματίσηκε

Κρήτη - κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και ζημιές (βίντεο)

Κρήτη - κακοκαιρία: Φούσκωσε ο Γεροπόταμος - Ορμητικά τα νερά (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σεισμός Θηβα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis