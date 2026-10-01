Κρήτη - κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και ζημιές (βίντεο)

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να πλήττουν το νησί. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ στην επιχειρησιακή προσπάθεια συμμετέχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί μία οδηγός από το όχημά της, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή της. Ο ίδιος χαρακτήρισε μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη την κατάσταση, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά.

Σε επιφυλακή για ποτάμια και ρέματα

Προβλήματα καταγράφονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, καθώς ο μεγάλος όγκος νερού συσσωρεύεται γρήγορα στους δρόμους. Στις Ξεροκαμάρες του Δήμου Χερσονήσου καταγράφονται προβλήματα λόγω υπερχείλισης του ποταμού, ενώ τεράστιος είναι και όγκος νερού και στο Παλαίκαστρο Σητείας (κεντρική φωτογραφία)

Δείτε βίντεο από τις Ξεροκαμάρες:

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην Ηρακλείου–Μοιρών.

Κλειστός είναι επίσης ο δρόμος και στον δρόμο από Γιόφυρο προς Μαλάδες εξαιτίας της υπερχείλισης των ποταμών και υδάτινων ρεμάτων που περιβάλλουν την περιοχή.

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(Εικόνα από Μαλάδες)

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(Εικόνα από Μαλάδες)

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(ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΕ Ο ΓΙΟΦΥΡΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΔΩΝ)

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(ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΕ Ο ΓΙΟΦΥΡΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΔΩΝ)

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε ιρλανδικές διαβάσεις και ρέματα, ιδιαίτερα στους Δήμους Μαλεβιζίου και Μινώα Πεδιάδας. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η απαγόρευση για λόγους ασφαλείας.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον Μυλοπόταμο και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά αλλά και στην Αξό. Στην πρώτη περιοχή ο ποταμός φούσκωσε και παρέσυρε φερτά υλικά ενώ και στην Αξό δημιουργήθηκαν προλβήματα.

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(Εικόνα από την Αξό)

Ήχησε το 112 – Κλειστά σχολεία

Στο Ρέθυμνο εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Παράλληλα, σήμερα παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ αναστολή λειτουργίας ισχύει επίσης σε Φόδελε και Αγία Πελαγία, στον Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και στο Οροπέδιο Λασιθίου, το Κυπαρίσσι, τον Προφήτη Ηλία και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

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