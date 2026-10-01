Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό: Ερυθρά Θάλασσα, Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά στην ατζέντα

Συνεδριάζει σήμερα στις 17:30 το απόγευμα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον απόηχο της συμμετοχής του στη φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των τρεχουσών εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.

Παρακολουθώντας, άλλωστε, πολύ στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, «πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα, δυστυχώς, εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Η παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελαιοπηγή στον Κόλπο, εκτινάσσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου» ανέφερε χθες, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, την ώρα που οι εξελίξεις πληθαίνουν και σε επίπεδο ΕΕ.

Ήδη, η δήλωση της επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας στις αρχές της εβδομάδας, η οποία ανέφερε ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα πλοία στην αποστολή της, για να προστατεύει την ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, ζητώντας δηλαδή την συνδρομή περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» (Aspides), εκτιμάται ότι θα απασχολήσει την σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Τόσο γιατί η Αθήνα τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής, κατέχοντας τη διοίκηση των επιχειρήσεων, όσο και διότι έχει εκφραστεί ήδη θετικά η ιταλική πλευρά, όπως διαφάνηκε από την πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο.

Με φόντο την Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, στην σημερινή ημερήσια διάταξη του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να βρεθεί, κατά πληροφορίες, το θέμα της ελληνικής Πυροβολαρχίας κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στην «Συμφωνία της Μέκκας» από κοινού με την Τουρκία και το Πακιστάν έχει επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις με την Αθήνα, η οποία θα επανεξετάζει πλέον το ζήτημα της παραμονής της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Υπό αυτήν την έννοια, το ενδεχόμενο της παράτασης της ελληνικής δύναμης στην περιοχή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα φαντάζει ως ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζει η Αθήνα, με ανοιχτό το ζήτημα της επαναξιολόγησης της κατάστασης ανά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και με βάση τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής.

Ακόμη, η εξέλιξη της υλοποίησης του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος, μετά την συμφωνία με το Ισραήλ για την υλοποίηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι ένα από τα ζητήματα, τα οποία δύναται να συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση, σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και άλλων αμυντικών προμηθειών.

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