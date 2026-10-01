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ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο – Τι ισχύει στον Πειραιά

δεμένα πλοία
clock 08:23 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έχουν αρχίσει ήδη να προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, που στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι, οπότε θα ακολουθούσε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση και την εκτέλεση των δρομολογίων.

Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

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