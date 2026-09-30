Ιστορικό ορόσημο: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχώρησαν οριστικά από το Ιράκ έπειτα από 23 χρόνια

Έπειτα από 23 ολόκληρα χρόνια οι ΗΠΑ απέσυραν ολοκληρωτικά και οριστικά τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από το Ιράκ.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες η Ουάσινγκτον ενεπλάκη στη χώρα έπειτα από την στρατιωτική εισβολή του 2003 και την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν επί προεδρίας Τζορτζ Μπους Τζούνιορ.

Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από το Ιράκ, δήλωσε σήμερα το Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον συνασπισμό ολοκλήρωσαν επίσημα την επιχείρηση Inherent Resolve στο Ιράκ έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε το Πεντάγωνο.

Η αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων του συνασπισμού και του εξοπλισμού από την Αεροπορική Βάση Αρμπίλ σημαδεύει την «επιτυχή ολοκλήρωση» της στρατιωτικής αποστολής, πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Troop withdrawal has begun: the US is leaving Iraq







The Americans and their allies have officially ended the military operation “Inherent Resolve” against the terrorist group ISIS.







The last coalition troops left Iraq after 23 years of US military presence.







Now the main… pic.twitter.com/WBytLSADQy — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Επίσης εξήγησε ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση τις απειλές ασφαλείας, ανάμεσα σε αυτές και τα προβλήματα που δημιουργούν «πυρήνες» του Ισλαμικού Κράτους, βαραίνει πλέον τις ιρακινές δυνάμεις. Ωστόσο διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Νωρίτερα, Ιρακινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Κάσιμ αλ Αράτζι, χαιρέτισε το τέλος της αποστολής του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμού χαρακτηρίζοντάς το «ιστορικό ορόσημο». «Σήμερα φθάνουμε σε ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση της αποστολής του διεθνούς συνασπισμού και της παρουσίας των δυνάμεών του, μετακινούμενοι σε διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη του», είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιρακινού πρωθυπουργού.

Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ μαζί με τους συμμάχους τους το 2003 για την ανατροπή του τότε ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2011 αλλά επέστρεψαν το 2014 έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης όταν το Ισλαμικό Κράτος κατέλαβε μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της γειτονικής Συρίας. Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017, αν και πυρήνες της τρομοκρατικής οργάνωσης παραμένουν ενεργοί κυρίως στα εδάφη της Συρίας.

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