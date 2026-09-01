Τι θα συμβεί αν παραβράσεις τα λαχανικά;

Τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όμως ο τρόπος με τον οποίο τα προετοιμάζετε μπορεί να επηρεάσει τόσο την περιεκτικότητά τους σε ορισμένα από αυτά όσο και το πόσο καλά μπορεί να τα απορροφήσει ο οργανισμός σας. Οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στα φυτικά κύτταρα.

Αυτή η δομή είναι που χαρίζει στα λαχανικά τη χαρακτηριστική τους τραγανότητα, η οποία όμως μπορεί να διασπαστεί κατά το μαγείρεμα.

Τι είναι, λοιπόν, καλύτερο: Τα μαγειρεμένα ή τα ωμά λαχανικά;



Δυστυχώς, η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Ορισμένα λαχανικά περιέχουν υδατοδιαλυτές βιταμίνες και φυτοχημικές ενώσεις, οι οποίες μπορεί να περάσουν στο νερό κατά το βράσιμο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα καρότα: Αν τα αφήσετε να βράσουν για πολλή ώρα, το νερό μπορεί να αποκτήσει πορτοκαλί χρώμα, καθώς μέρος των συστατικών τους περνά σε αυτό.

Από την άλλη πλευρά, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες Α και Ε, επηρεάζονται λιγότερο από το μαγείρεμα, ενώ ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως το λυκοπένιο – ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει μελετηθεί για πιθανές προστατευτικές επιδράσεις στην υγεία – μπορεί να γίνουν πιο εύκολα απορροφήσιμα από τον οργανισμό μετά το μαγείρεμα.

Η λύση, επομένως, είναι να καταναλώνετε τόσο μαγειρεμένα όσο και ωμά λαχανικά. Όταν τα μαγειρεύετε, προτιμήστε γρήγορες μεθόδους με μικρή ποσότητα νερού ή συνταγές στις οποίες τα υγρά του μαγειρέματος παραμένουν στο φαγητό, ώστε να αξιοποιούνται και τα υδατοδιαλυτά θρεπτικά συστατικά.

Πηγή: govastileto.gr

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