Η χώρα όπου τα κιάλια θεωρούνται… ύποπτα: Ο λόγος που οι τουρίστες πρέπει να προσέχουν

Σε αυστηρότερους ελέγχους για την εισαγωγή οπτικών οργάνων προχωρούν οι αρχές της Αιθιοπίας, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας και τον κίνδυνο πιθανής στρατιωτικής αξιοποίησης ή κατασκοπείας. Με βάση τους νέους κανόνες, η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά συγκεκριμένων τύπων κιαλιών υπόκειται πλέον σε διαφορετικά επίπεδα περιορισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη κρατική έγκριση, ενώ άλλα μοντέλα απαγορεύονται πλήρως.

Ποια κιάλια απαγορεύονται

Στην αυστηρότερη κατηγορία εντάσσονται τα μοντέλα για τα οποία ισχύει απόλυτη απαγόρευση εισαγωγής, εξαγωγής και χρήσης. Σύμφωνα με την Ethiopian Airlines, στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται κιάλια υψηλής μεγέθυνσης, μεταξύ άλλων τα 12x50, 15x15, 22x50, 30x60, 35x70, 20x80, 40x60 και 60x70.

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Ποια χρειάζονται ειδική κυβερνητική άδεια

Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία, που χαρακτηρίζεται ως «υψηλού κινδύνου». Σε αυτή την περίπτωση, η είσοδος των κιαλιών στην Αιθιοπία δεν απαγορεύεται, αλλά προϋποθέτει την εξασφάλιση ειδικής κυβερνητικής έγκρισης. Οι ταξιδιώτες και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να τα εισαγάγουν θα πρέπει να λάβουν άδεια από την Εταιρεία Διαστημικής Επιστήμης της Αιθιοπίας, καθώς και έγγραφο ασφαλείας από την Υπηρεσία Ασφαλείας Δικτύων Πληροφορίας, γνωστή ως INSA.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεγέθη όπως 7x30, 8x30, 7x50, 8x32, 8x42, 8x56, 10x25, 10x30, 10x32, 10x42, 10x50, 10x56 και 12x42.

Η κατηγορία «μεσαίου κινδύνου»

Οι περιορισμοί είναι ηπιότεροι για τα κιάλια που κατατάσσονται στην κατηγορία «μεσαίου κινδύνου». Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σχετική έγκριση από την INSA, προκειμένου τα συγκεκριμένα οπτικά όργανα να μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στην Αιθιοπία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μοντέλα με μεγέθυνση από 7x10 έως 7x20, καθώς και από 8x15 έως 8x20. Με αυτόν τον τρόπο, οι αιθιοπικές αρχές διαχωρίζουν τα οπτικά όργανα σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, εφαρμόζοντας από πλήρη απαγόρευση έως υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου.

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