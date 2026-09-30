Γαλλία: Το χρέος εκτοξεύει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα-ρεκόρ

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των διεθνών αγορών, καθώς η αύξηση του κόστους δανεισμού και η δυσκολία περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος προκαλούν νέες προειδοποιήσεις από μεγάλους επενδυτικούς οίκους.

Η Vanguard, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως με περίπου 12 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση, προειδοποίησε ότι η «υποβάθμιση» της πιστοληπτικής εικόνας της Γαλλίας μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο κόστος δανεισμού για το Παρίσι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο επικεφαλής διεθνών επιτοκίων της Vanguard, Άλες Κούτνι, ανέφερε ότι οι επενδυτές μπορεί να απομακρυνθούν από την αγορά γαλλικών ομολόγων σε περιόδους κρίσης, ενώ εξέφρασε ανησυχία ότι οι επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να δυσκολέψουν περαιτέρω την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το γαλλικό χρέος πιέζει τις αγορές



Οι αποδόσεις των γαλλικών 10ετών ομολόγων έχουν σημειώσει έντονη άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το δημοσίευμα, το κόστος δανεισμού της Γαλλίας αυξήθηκε από περίπου 3,2% σε επίπεδα άνω του 4,8%, το υψηλότερο επίπεδο μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης («spread») των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών ξεπέρασε το 1,1 ποσοστιαία μονάδα, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από το 2012, δείχνοντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στα γαλλικά δημόσια οικονομικά.





Μάλιστα, η Γαλλία πληρώνει πλέον υψηλότερο κόστος για να δανειστεί σε σχέση με την Ιταλία, κάτι που αποτελεί ιστορική ανατροπή για τις αγορές κρατικού χρέους.

Πολιτική αβεβαιότητα και δύσκολος προϋπολογισμός



Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη μάχη για τον προϋπολογισμό, καθώς η μειοψηφική κυβέρνησή του πρέπει να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη για τα μέτρα περιορισμού του ελλείμματος.

Το σχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει περικοπές ύψους 54 δισ. ευρώ, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έγκρισή του αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια λόγω της κατακερματισμένης πολιτικής σκηνής.

Η Vanguard εκτιμά ότι οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου θα μπορούσαν να αυξήσουν την αβεβαιότητα, καθώς κόμματα από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά ενδέχεται να αντιταχθούν σε αντιδημοφιλή μέτρα περικοπών δαπανών.

Νέα υποβάθμιση στο «ραντάρ» των αγορών



Η Γαλλία έχει ήδη δεχθεί πίεση από τους οίκους αξιολόγησης. Η Scope Ratings υποβάθμισε πρόσφατα την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε Α+ από ΑΑ-, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών, τα υψηλά ελλείμματα, την αύξηση των τόκων και το αυξανόμενο βάρος του δημόσιου χρέους.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το έλλειμμα θα φτάσει το 5,5% του ΑΕΠ φέτος, πάνω από τον στόχο που είχε τεθεί, ενώ η χαμηλότερη ανάπτυξη δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών.

Παρά τις ανησυχίες, υπάρχουν και επενδυτές που θεωρούν ότι η πίεση στις γαλλικές αγορές έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές. Ορισμένοι εκτιμούν ότι τα γαλλικά ομόλογα μπορεί να εμφανίσουν καλύτερη πορεία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, η Γαλλία καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη εξίσωση: να περιορίσει το χρέος και το έλλειμμα, χωρίς να προκαλέσει νέα πολιτική αναταραχή σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση του Παρισιού.

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