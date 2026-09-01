Σοκ στην Πολωνία: 13χρονος σχεδίαζε επίθεση στο σχολείο με ξιφολόγχη

Συναγερμός σήμανε στη βόρεια Πολωνία, όπου η αστυνομία συνέλαβε έναν 13χρονο μαθητή, έπειτα από πληροφορία ότι φέρεται να σχεδίαζε επίθεση στο σχολείο του.







Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του αγοριού στην πόλη Βονμπζέζνο, κοντά στο Μπίντγκοστς, στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Μέσα στο σχολικό του σακίδιο εντόπισαν μία ξιφολόγχη μήκους 30 εκατοστών, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και ένας μπαλτάς κρέατος, αναφέρει το TVP.







«Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μία ξιφολόγχη από σακίδιο που ήταν έτοιμο για το σχολείο, καθώς και έναν μπαλτά κρέατος από το διαμέρισμα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.







Η διαδικασία που αφορά τον 13χρονο βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσία ενός από τους γονείς του, ενώ στην υπόθεση συμμετέχουν και αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.







Η πληροφορία ήρθε από το εξωτερικό



Η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από πληροφορία που έφθασε από το εξωτερικό, μέσω του γραφείου διεθνούς συνεργασίας των πολωνικών αρχών.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ειδοποίησης ή για το στάδιο στο οποίο φέρεται να βρισκόταν η προετοιμασία της επίθεσης.

Παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει γάτες



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 13χρονος παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει αρκετές γάτες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Μάλιστα, φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς τα σημεία όπου είχε θάψει τα ζώα.

Ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM, ο οποίος μετέδωσε πρώτος την είδηση, ανέφερε ακόμη ότι το αγόρι ήταν μέλος διαδικτυακών φασιστικών και εξτρεμιστικών φόρουμ.

Οι έρευνες των πολωνικών αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή συμμετείχαν στον φερόμενο σχεδιασμό.

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