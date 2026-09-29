Συναγερμός στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ λόγω απειλής για βόμβα

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Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ύστερα από απειλή για βόμβα, ενώ εστάλη οδηγία στους φοιτητές να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ η Αστυνομική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε απειλή για βόμβα στο Memorial Hall το πρωί της Δευτέρας (28/9).

«Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών, περιμένετε για περαιτέρω οδηγίες»



Το Πανεπιστήμιο απέστειλε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), δίνοντας εντολή στους φοιτητές, που βρίσκονται κοντά στο Memorial Hall, να παραμείνουν στο σημείο, όπου βρίσκονται, και καλώντας τους υπόλοιπους να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η ειδοποίηση ανέφερε: «Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών επιβολής του νόμου στο σημείο. Περιμένετε για περαιτέρω οδηγίες από τους υπευθύνους του πανεπιστημίου».

Η υπηρεσία μεταφοράς (shuttle) κοντά στο κτίριο διακόπηκε και ζητήθηκε από τους φοιτητές να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, σύμφωνα με δύο φοιτητές που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Η αστυνομική υπηρεσία ήρε την οδηγία παραμονής σε ασφαλές μέρος γύρω στις 9:20 π.μ. τοπική ώρα.

Το Memorial Hall, όπου στεγάζεται το Sanders Theatre, είναι μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες διαλέξεων του Χάρβαρντ. Βρίσκεται δίπλα στο Annenberg Hall, την αίθουσα σίτισης των πρωτοετών φοιτητών του κολεγίου.

Το κτίριο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία ανάμεσα στο Harvard Yard και το Zimmer Hall.

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1636 στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Είναι το παλαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Ως ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα της Ivy League, είναι παγκοσμίως φημισμένο για την ακαδημαϊκή του αυστηρότητα, την ιστορική πανεπιστημιούπολη, το τεράστιο καταπίστευμά του (endowment) και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ποσοστό αποδοχής του, που ανέρχεται στο 3,6%.

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