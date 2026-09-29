Καρατζάς για Βίσση: «Ο Καρβέλας της στέρησε τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα»

Ο Μίλτος Καρατζάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς και αναφέρθηκε στην Άννα Βίσση και αποκάλυψε πώς μια απόφαση της τελευταίας στιγμής εμπόδισε την εκτόξευση της καριέρας της εκτός ελληνικών συνόρων.

«Όταν ήρθε σε εμάς στη CBS και μας αγόρασε η Sony, κατάφερα εγώ να πείσω τους ανθρώπους της εταιρείας να πάει να τραγουδήσει σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία που γινόταν κάθε χρόνο. Εκεί τραγουδούσε μια τραγουδίστρια από κάθε χώρα και μετά γινόταν παγκόσμια σταρ. Ο Καρβέλας, επειδή δεν του αρέσει να πετάει, δυο ή τρεις μέρες πριν φύγει, με παίρνει τηλέφωνο η Άννα και μου λέει “τελικά δεν θα πάω, γιατί ο Νίκος μου είπε ότι αν θες να πας εκεί, εγώ είμαι έξω πια”. Καλώς έκανε, γιατί τη βοήθησε μετέπειτα ο Νίκος με εξαιρετικά τραγούδια, αλλά της στέρησε κατά κάποιον τρόπο και τη δυνατότητα να κάνει διεθνή καριέρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη είχαμε πιάσει κουβέντα. Γίναμε φίλοι κατά κάποιο τρόπο και της λέω “έλα σε παρακαλώ μαζί μου στη CBS, διότι εκεί πέρα θα σε πάρουμε και θα σου κάνουμε σοβαρά πράγματα, να βγάλεις τραγούδια τα οποία να κάνουν πάταγο”. Τα κατάφερα. Ήρθε.

Της βγάλαμε τον πρώτο της δίσκο με πραγματικά πολύ καλή ομάδα από πίσω. Ήμουν ο παραγωγός του όλου πράγματος, αλλά την παραγωγή μέσα στο στούντιο την έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής με πέντε δικά του τραγούδια και άλλα πέντε τραγούδια του Καρβέλα.

Με αυτό το δίσκο, που είχε και το “Δώδεκα”, ήταν το πρώτο τραγούδι που πραγματικά πέρασε στον πολύ τον κόσμο. Και επίσης τότε, στο εξώφυλλό της της είχαμε αλλάξει την εικόνα που είχε. Τη βγάλαμε διαφορετική. Από τότε γίναμε πολύ φίλοι».

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